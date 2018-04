Así pretende acabar MotoGP con la polémica de las penalizaciones

Interesante información la que publica hoy el diario Marca. A raíz del polémico Gran Premio de Argentina de MotoGP, parece ser que en el mundial de motociclismo se está pensando en cambiar la manera de abordar las sanciones a los pilotos durante las carreras. ¿Por qué fue sancionado Marc Márquez por su toque con Valentino Rossi y no Johann Zarco por una acción muy similar con Dani Pedrosa?

Siempre se ha defendido que cada caso hay que verlo por sí mismo, algo que provoca una subjetividad a la hora de juzgar que casi nunca es bien recibida. Seguramente no sea lo más justo, pero de cara a 2019 los comisarios podrían tener a mano una especie de catálogo de sanciones perfectamente definido sobre el que apoyarse. Las acciones estarían divididas en diferentes tipos, aplicando las sanciones en función de esta guía.

Obviamente, con este sistema todavía se mantendría un punto de subjetividad que sería ya imposible de desterrar. Sin embargo, éste se reduciría bastante respecto a lo que tenemos ahora. Los pilotos de MotoGP -y de las categorías en las que esto se aplicase- tendrían a qué atenerse cuando sean penalizados por alguna infracción. Casos como los de este fin de semana en Termas de Río Hondo dejarían de darse. Según este nuevo método, Zarco también habría sido sancionado.

Lo que no va a cambiar es el asunto de los comisarios en carrera. Por mucho que Valentino Rossi, dentro del victimista discurso que soltó el pasado domingo, no esté de acuerdo con la actual Dirección de Carrera, seguirá siendo la misma estructura de comisarios -uno de ellos es Mike Webb, y los otros dos los aporta la Federación Internacional de Motociclismo– la que decida lo que sancionar y lo que no. Dorna, que hasta 2015 contaba con representación entre los comisarios, seguirá manteniéndose al margen de ellos para evitar suspicacias.

Como decíamos, la idea es elaborar esta especie de listado de sanciones tipo durante este año para que sea aprobado por parte de la FIM, y de esta manera poder hacerlo entrar en vigor para la temporada que viene. Como idea desde luego que parece un paso adelante en este sentido, aunque nos queda la duda sobre la posibilidad real de que se aplique de una forma totalmente justa. Al final, es verdad que cada acción ha de juzgarse por sí mismo, y eso no es nada fácil por mucha teoría que se quiera aplicar.