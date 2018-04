El presidente de la Federación Internacional: “Rossi no piensa lo que está diciendo”

El Gran Premio de Argentina de MotoGP sigue coleando, y más que lo hará, nos tememos. El último en hablar de ello ha sido Vito Ippolito, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, que en declaraciones recogidas por Marca ha expresado su postura oficial acerca de Valentino Rossi, Marc Márquez y lo que debería suceder a partir de ahora. Para el italiano, todo lo sucedido es fruto del calentón provocado por una situación límite, justificando en parte a los pilotos y llamándoles al orden para no calentar en exceso a los aficionados.

“Valentino Rossi hizo unas declaraciones muy en caliente. Yo no sé si él, de verdad, piensa lo que está diciendo. No me puedo imaginar que sea de verdad esto lo que piensa. Lo interpreto igual que con Márquez. Uno estaba en trance en la carrera y el otro, demasiado caliente al finalizar la prueba”, ha afirmado Ippolito sobre ‘El Doctor‘.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la FIM respecto a Marc Márquez. “Todos sabemos del enorme talento que tiene Marc Márquez, el potencial que tiene para ganar cualquier carrera. Pero como les pasa a muchos competidores, de vez en cuando, entran en trance. Es una especie de trance agonísitico. Llega un momento en que están tan concentrados en lograr el objetivo, que ya no miran ni a derecha ni a izquierda. Se les olvidan unas cuantas cosas. Es como estaba Marc el pasado domingo”.

No obstante, lo que menos le gusta a la FIM de todo esto es la división que se crea en el motociclismo, algo que tiene su germen en 2015 y que espera que los pilotos ayuden a rebajar en la medida de lo posible. “En la historia del motociclismo hemos tenido muchos fans afortunadamente, y rara vez hemos tenido fanáticos, en el sentido negativo de la palabra. Esta situación ha surgido a finales de 2015 y no es parte de nuestra historia. Los pilotos tienen una gran responsabilidad en ayudarnos en esta labor de no exacerbar los ánimos de los aficionados . Tanto con su comportamiento en pista, como con sus declaraciones. Por este motivo, tanto desde la FIM como desde Dorna, hablaremos con ellos”.