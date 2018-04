Lorenzo: “La polémica entre Rossi y Márquez quedará como una anécdota”

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha explicado que no le “incumbe” la polémica entre Marc Márquez (Honda) y Valentino Rossi (Yamaha), pero ha opinado que, aunque parece que este desencuentro entre ambos pilotos “va a durar para siempre”, dentro de un mes “será una anécdota y nadie hablará de ello”.

“El tema de Rossi y Márquez no me incumbe. Son cosas que pasan en las carreras, hay roces, gente que está en desacuerdo con los demás. La polémica parece que va a durar para siempre, pero dentro de un mes será una anécdota y nadie hablará de ello. Estoy acostumbrado a vivir cosas así, desde fuera y desde dentro”, apuntó Lorenzo en Madrid, donde compareció para presentar su libro ‘Lo que aprendí hasta los 30’.

Respecto a Rossi, con el que compartió equipo varios años en Yamaha, el balear destacó que “es muy inteligente, no solo dentro de la pista sino también fuera de ella”. “Mentalmente es un privilegiado y comunicativamente tiene ese talento que también ha trabajado. Tiene muchos seguidores. Yo también he querido mejorar comunicativamente y creo que he dado mi progresión”, valoró.

Preguntado por cómo deberá actuar Dirección de Carrera en las próximas citas del Mundial para evitar nuevas polémicas, Lorenzo comparó que “es como en el fútbol”, en el sentido de que “si el árbitro no es riguroso y no saca tarjetas amarillas y rojas, en la siguiente jugada el futbolista entra con los tacos al cuello”. “El árbitro tiene que ser riguroso para evitar este tipo de faltas, pasa en el fútbol y pasa en las motos. Veremos si la rigurosidad es suficiente o no”, añadió.

En cuanto a sus posibilidades de brillar este curso, Lorenzo no escondió que sumar su primera victoria con Ducati “es una obsesión”. “Este año he intentado dar otra vuelta de tuerca en mi preparación y he aumentado las horas de entrenamiento, he mejorado la dieta… Ese gran esfuerzo todavía no se ha materializado en resultados, pero no tengo duda de que se materializará más pronto que tarde”, avisó.

“Este año ha empezado mal y será muy complicado conseguirlo, pero el campeonato es largo y todo es posible en MotoGP”, abundó el tricampeón de MotoGP, quien lamentó que están teniendo “un poco de mala suerte” en su equipo. “Pero en cualquier momento puedo aspirar a podios. Incluso en Austin no descarto luchar por el podio”, advirtió respecto a la próxima carrera.

Pese a la falta actual de resultados, Lorenzo no pierde su ilusión por triunfar con la moto italiana. “Mi intención es seguir más años y terminar mi carrera deportiva en Ducati, pero eso pasa por encontrarme a gusto y conseguir resultados. Si no, ambas partes no querrán continuar, como dijo Tardozi (coordinador de Ducati) y como es lógico. Todo el mundo en el ‘paddock’ sabe que cuando me encuentro bien gano muchas carreras, eso es un hecho”, subrayó.

Sobre la competencia con el resto de la parrilla, Lorenzo recalcó que “tienes que esconder al máximo tus secretos y sacarle el máximo a tus rivales”. “Es un juego. He sacado cosas de Rossi, de Márquez, de Dovizioso, he intentado ocultar mis secretos, pero a veces no he podido y me han cogido los secretos, lo han aplicado y he salido perjudicado”, concluyó.

Lorenzo compareció en un céntrico hotel madrileño para presentar su libro autobiográfico, 232 páginas dividas en 41 capítulos en los que desgrana su aprendizaje vital con títulos como ‘Precipitarse sale caro’, ‘¡Al enemigo ni agua!’ o ‘Lo que hoy parece un drama, mañana será una anécdota’. El libro está editado por Alienta Editorial y ya está a la venta a un precio de 14,95 euros.