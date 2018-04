Guerra total en Twitter entre Aleix Espargaró y el belga Simeon: insultos, menosprecios y bloqueo

Hay personajes públicos a los que las redes sociales les muestran al mundo tal y como son. Es inevitable para ellos. Uno de ellos es Aleix Espargaró, que ha tenido su enésima bronca en Twitter, en esta ocasión con el piloto belga Xavier Simeon. Éste ponía un comentario con el que el de Aprilia se daba por aludido, contestando no de muy buenas formas.

Simeon comenzaba sin saberlo la guerra con el siguiente mensaje. “Al final, siempre es lo mismo por lo que se quejan … solo por interés de los medios … para mostrar su nombre … El único que puede quejarse hoy es Jack Miller … Tenía que ganar la carrera con una ventaja de 30 segundos. ¡Eso es!”. La contestación de Espargaró fue la siguiente: “Jajaja, muchos más pueden quejarse de muchas cosas … Por ejemplo, sobre pilotos que pagan por pilotar cuando muchos buenos están en casa”.

A partir de aquí, empezó la guerra. “Estás fuera de control hombre. ¿Qué ganaste o ganaste en tu carrera para ir a MotoGP? Antes de ir allí, ¡nada! Tú también eres uno entre muchos. Solo oportunista”. Espargaró contestaba con una simple carcajada, a lo que Simeon continuó de una forma bastante educada. “Podemos debatir todo el tiempo que quieras, tengo mi opinión en muchas cosas y tú tienes la tuya. Al final, alguien te da la oportunidad como alguien me da a mí, y muchos pilotos en MotoGP hoy están en la misma situación que tú y que yo, así que para”.

Algo no le debió sentar bien a Espargaró, que decidió entonces atacar personalmente a Simeon. “Bien, pero por favor no compares tu situación con la mía, es como comparar una bicicleta con un camión.”. Éste, obviamente, no se quedó callado. “Estoy seguro de una cosa después de esto, y es que eres jodidamente estúpido. Y gracias por tu atención hacia mí y dedicar tiempo a responder a mis tweets”. La respuesta de Espargaró ante esto muy tajante: “Es un placer, el próximo año puedes ser mi CM si lo deseas, ¡tendrás mucho tiempo libre!”.

Después de todo esto, Aleix Espargaró acabó bloqueando a Xavier Simeon, algo que este último se encargó de hacer público.