El tremendo zasca de Agostini a Rossi: “Si tiene miedo que trabaje en el banco”

El piloto más laureado de la historia del motociclismo, Giacomo Agostini, salió en defensa de Marc Márquez tras la polémica suscitada en el GP de Argentina. “Es mentira que Márquez apunte a las piernas de sus rivales, ahora están todos nerviosos y se está exagerando. Lo que ocurrió nos ha pasado a todos”, dijo en declaraciones a Radio 24 donde reconoció que le parecería excesiva otra sanción para el piloto español.

“No es justo polemizar, nuestro deporte también vive de estos choques. Pasa también en la Fórmula 1. Obviamente no hay que pasarse, Márquez ha fallado y pidió perdón. ¿Sanción? No, ya se le castigó el domingo tirando una carrera con la penalización. Si cada vez que pasa algo sancionamos, entonces ya no corramos más, dejemos a todos en su casa. Cosas así pasan: a veces no calculas bien, pienso también a Iannone que tiró a Dovizioso hace dos años”, afirmó.

La leyenda del motociclismo y gran dominador de la categoría reina entre finales del 60 principios de los 70 cree que “son momentos difíciles, igual tenía que haber esperado unos 20 minutos más, cuando todos se habían calmado. Eso sí, si no vas enseguida también pueden decir ‘no se ha disculpado’: es una situación complicada, que vaya o no. Estos choques habría que evitarlos, pero tampoco podemos cancelarlos. Si no, habría que dejar fuera a la mitad de los pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3, donde a menudo se empujan, se ‘pegan'”.

Agostini también dio su versión de los hechos, sobre la batalla Rossi-Márquez, en Teledeporte: “También Valentino dice que ahora tiene miedo. Si tiene miedo, que haga otro trabajo, que trabaje en el banco. Toda la vida ha ido a 300 km/h y ahora tiene miedo. No entiendo esto. Ha exagerado un poco. Ahora está todo muy caliente, pero creo y espero que al final se olvide todo”.

En su opinión toda la polémica ha surgido porque son Márquez y Rossi y pone de ejemplo lo que ocurrió entre Pedrosa y Zarco, donde el español terminó por los suelos. “El problema ha nacido porque son Márquez y Valentino. Si hubieran sido otros dos, como por ejemplo pasó entre Zarco y Pedrosa, no sucedió nada y Dani tuvo una caída muy peligrosa”.

Pese a todo, Agostini no ve a Marc cambiando su estilo de pilotaje en las próximas carreras, sino que saldrá a por la victoria como siempre: “Creo que Márquez en la próxima carrera hará como siempre, intentará ganar la carrera y demostrar que en estos momentos es el más fuerte de todos”.