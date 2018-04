Toda la verdad de por qué Valentino Rossi ‘odia’ a Marc Márquez

La calma tensa que se vivía entre Valentino Rossi y Marc Márquez ha saltado por los aires en el Gran Premio de Argentina de MotoGP. El español, desbocado, ha acabado tirando de la moto a su archirrival en una maniobra totalmente desproporcionada. Casi suicida, podríamos decir. Ha sido merecidamente sancionado, perdiendo todos los puntos logrados en la carrera por una actuación que no ha sido digna de un piloto de su calibre.

Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿tiene razón Valentino Rossi con su tremenda rajada ante los medios de comunicación? La leyenda italiana ha perdido una ocasión de oro de hablar como se debería haber hecho de la situación vivida sobre el asfalto llevando sus acusaciones al terreno personal, lo que le hace perder razón en muchas de sus afirmaciones.

En primer lugar, Rossi dice pasar miedo con Márquez en pista. Quizás convenga recordarle al italiano que han sido bastantes las ocasiones en las que él ha adelantado buscando el contacto, pareciéndole bien en aquellas ocasiones. Incluso también ha dejado fuera de carrera a algún piloto en maniobras similares y en condiciones de pista también delicadas. Véase Jerez 2011 y su intento de adelantamiento a Stoner.

No nos movemos de ese GP de España de hace siete años, pues en aquella ocasión fue el propio Rossi el que fue a disculparse con el australiano aún con el casco puesto y con la presencia de las cámaras. De mala gana Stoner le recibió, mientras que el ’46’ prefirió ayer envió a su ‘pitbull’ personal, su amigo del alma Uccio Salucci, a mandar a paseo a Márquez en una situación de lo más desagradable. En detalles como éste se ve que lo de Rossi y Marc es algo personal, que nada tiene que ver con la mayoría de las acusaciones lanzadas por el de Yamaha.

Pero si hay algo que dejó el argumento de Rossi en cueros, es cuando volvió a sacar a relucir aquello de que Márquez le hizo perder el mundial de 2015. No, Valentino. Puede que en Malasia aquel año Marc fuese más agresivo que nunca, pero viendo la carrera de forma objetiva no se ve más que a un piloto deseoso de ganar a otro por las absurdas declaraciones realizadas por este último el jueves anterior a la prueba. Tomarse la justicia por tu mano, que es lo que al final sucedió, le salió muy barato. Aquello fue una acción mucho más grave que la que ayer, y los comisarios permitieron a Rossi mantener los 16 puntos logrados en la carrera, además de salir a disputar el campeonato en la cita definitiva. Y también conviene recordar que salió último en Valencia, sí, pero al llegar al cuarto lugar estaba a una distancia del tercero que acabó siendo el doble al final de la prueba. El gran motivo por el que perdió aquel campeonato es porque era más lento que sus rivales. Sin más.

Ni mucho menos es todo esto una defensa a Marc Márquez, porque su actuación de ayer no la tiene. Pero sí que conviene recordar que no todo vale delante de un micrófono por mucho que te llames Valentino Rossi. Tras las declaraciones del italiano, con el poder que él mismo sabe que tiene, ha provocado un nuevo incendio que lo único que va a lograr es que el motociclismo entre en un nuevo periodo oscuro del que costará mucho salir. Cuando eres el referente de un deporte tan seguido conviene mirar más las consecuencias de tus actos, y no actuar de una forma barriobajera echando a los leones a tu rival. Por mucho que te haya tirado de la moto. Días tristes para el deporte de las dos ruedas.