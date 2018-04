Márquez intentó pedir perdón a Rossi, pero le impidieron entrar a su ‘box’

Nuevo capítulo en la guerra de Marc Márquez y Valentino Rossi. En el Gran Premio de Argentina el piloto español, en medio de una remontada épica obligado por una sanción, adelantó de manera antirreglamentaria a Rossi provocando que que el italiano perdiera la trazada y se fuera al suelo. El de Cervera se mantuvo encima de la moto.

Finalmente, ambos acabarían la carrera y Márquez volvería a ser sancionado por el adelantamiento a Rossi. Tras llegar a su box se dirigió al de Yamaha junto al mánager del equipo Honda, Alberto Puig, con intención de pedir perdón a Rossi, aunque no fue posible. El equipo del transalpino no dejó pasar a catalán, no aceptaron su disculpas y Rossi prefirió no aparecer. El vigente campeón del mundo sólo pudo hablar con Uccio Salucci, el amigo inseparable y mano derecha de Valentino en los circuitos.