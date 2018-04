Marc Márquez la lía parda en Argentina: tres sanciones y tiró a Rossi

Marc Márquez tuvo una carrera loca en Argentina. El vigente campeón de MotoGP aguardaba con ganas la prueba tras perder el primer mano a mano de la temporada con Andrea Dovizioso, pero los nervios le jugaron una mala pasada en la segunda prueba del Mundial. El piloto de Honda recibió hasta tres sanciones durante la carrera y se marchó sin ningún punto de la prueba, pese a ser el más rápido. Lo peor: la guerra con Valentino Rossi ha revivido.

El primer incidente tuvo lugar en la vuelta de calentamiento. Márquez caló su Honda y la consiguió arrancar antes del inicio de la carrera, pero conduciendo en dirección contraria a la del circuito. Esa acción la estudiaron los comisarios y cuando Márquez ya marchaba primero tras tres vueltas tuvo que hacer un drive through cayendo hasta la vigésima posición de la carrera.

MORE DRAMA! Now for @marcmarquez93 on the grid! 😮

Márquez pilotaba mucho más rápido que el resto de sus rivales, pero la pista estaba mojaba y no había hueco para pasar tan rápido como el catalán quería. Muestra de ello fue un adelantamiento con toque a Aleix Espargaró que provocó la segunda sanción de la carrera para el campeón, que tenía que ceder una plaza por conducción temeraria.

The race gets crazier for @marcmarquez93 as he barges his way past @AleixEspargaro and is given a one place penalty ⚠️#ArgentinaGP pic.twitter.com/WnKGgEK2Ac

— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 8, 2018