Valentino Rossi: “Ducati y Honda están mejor que en 2017”

Llega el Gran Premio de Argentina de MotoGP, y con él un circuito como el de Termas de Río Hondo donde las Yamaha deberían rendir bien. Y entre ellas está, cómo no, Valentino Rossi, que la temporada pasada finalizada en la segunda posición, justo por detrás de su compañero Maverick Viñales. ¿Le sitúa eso como favorito para esta cita del calendario? Según él mismo, no, y la razón no es otra que la fortaleza mostrada tanto por Honda como por Ducati, a los que sitúa un nivel por encima de lo visto en 2017.

“El año pasado fue el mejor para Yamaha porque fuimos primero y segundo, pero ahora la situación es distinta. creo que Ducati y Honda están muy fuertes y están en mejor forma en comparación con 2017. Lo importante es cómo funciona la moto con estos neumáticos en este asfalto. Espero que seamos competitivos”, ha dicho Rossi justo antes de que comience la actividad en pista. No obstante, el italiano dice tener claras las claves para ser veloz en el trazado sudamericano. “Es difícil saber si la diferencia es que hay muchos cambios de dirección. Desde el primer año siempre me ha gustado esta pista, porque es muy técnica e interesante. Depende mucho de la gestión de los neumáticos con el asfalto y con la moto que los cambios de dirección”.

Lo que no cambia ya es el resultado de la primera carrera de Qatar, donde Valentino Rossi logró un podio que le supo a gloria, aunque en ningún momento estuviese en disposición de pelear por la victoria. De esta manera, ‘El Doctor‘ dice estar muy motivado ante lo que se avecina este fin de semana. “Creo que en Qatar hicimos un buen trabajo y además durante los test mejoramos cada día y por eso esperaba hacer una buena carrera, así que empezar con un podio en la primera carrera siempre es productivo. Nunca se sabe lo que puede pasar de una pista a otra. Aparentemente, aquí en Argentina, somos bastante competitivos y la moto se comporta bien. Me gusta esta pista”.