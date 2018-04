Marc Márquez: “Algunos años ni te toca pasar control antidoping”

Hace unos días Cal Crutchlow levantaba la liebre del doping en MotoGP con unas declaraciones que hicieron temblar los cimientos del certamen. ¿Existe realmente dopaje en la categoría reina del motociclismo? Nadie lo sabe, principalmente porque apenas se hacen controles, tal y como ha confirmado este fin de semana desde Argentina Marc Márquez. “Todos conocemos a Carl, que cuando dice las cosas las dice como las piensa, pero se refería un poco a que en ningún caso cree que haya dopaje, pero sí que es cierto que los pilotos pedimos a la FIM y a Dorna, al sistema Adams -un sistema mundial de control de dopaje-, que haya más controles antidopaje. Siempre vienen en Alemania y Misano y yo en cinco años en MotoGP he hecho dos controles”, asegura el actual campeón del mundo.

El sistema de control en MotoGP asegura que se hacen test dos veces al año a tres pilotos aleatorios de las diferentes categorías, un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta la cantidad de deportistas que toman parte en el mundial. De esta manera, Márquez pide más seriedad en este asunto, de la misma forma que el deporte de la moto se ha ido profesionalizando en otros aspectos. “Nuestro deporte se ha profesionalizado bastante estos últimos años y sí, somos atletas, nos preparamos muy bien y echamos un poco en falta el control antidopaje”.

Para Márquez es importante demostrar al mundo que MotoGP es un deporte limpio, algo que también tiene que ver con la seguridad, y no solo con el rendimiento físico de un piloto. “No es solo profesionalizar nuestro deporte, que ya lo está mucho, y si bien es cierto que en muchos deportes evitan hablar de ello, evitan los controles y no los quieren, nosotros estamos intentando abrir la puerta voluntariamente para que haya aún más ‘juego limpio’ y que no haya ninguna duda. Somos muchos pilotos y el cannabis, por ejemplo, puede dar positivo y no te da ninguna ventaja, pero pones en riesgo a muchos pilotos. Hay pilotos muy jóvenes que no saben lo que hacen en sus casas y fumar un ‘peta’ puede traer consecuencias en la carrera. Es también un poco por conseguir mayor seguridad para el campeonato”, finaliza Márquez.