¿Renacerá en alguna ocasión Jorge Lorenzo de sus cenizas vestido de rojo? Es la gran pregunta que se hace toda la afición al motociclismo, y que cada vez menos ven con una respuesta positiva al final del túnel. Sin embargo, el propio interesado asegura hablando de sí mismo que se encuentra más fuerte que nunca en términos de preparación. “Jorge está más fuerte que nunca porque ha entrenado muy duro. Más que nunca, entrenando muchas horas. He ganado un poco de fuerza y de resistencia cardiovascular. Así que llego más fuerte que nunca y espero que eso dé resultado en la pista”.

Hablando del circuito sudamericano, no es precisamente de los que mejores recuerdos le trae a Jorge Lorenzo, que el año pasado se cayó en la primera vuelta tras tocarse con otro piloto tras partir desde la zona trasera de la parrilla. No obstante, el buen rendimiento de las Ducati en años precedentes le hace ser al mallorquín moderadamente optimista. “Es un circuito que no tiene un pasado demasiado largo, tres-cuatro años. Y el año pasado sí que fue difícil. Para mí, por ser mi segunda carrera y para Dovizioso por no encontrarse muy a gusto en los entrenamientos y, además, verse arrollado por Aleix, pero Bautista hizo una buena carrera, en el 2016 fue bastante bien, y en el 2015, también. Es un circuito con rectas bastante largas y puede ir bien a la moto”.

¿Y qué hay del problema de frenos que provocó la caída de Lorenzo en Qatar? Según Brembo, proveedor de Ducati en este sentido, ya se ha localizado dónde estaba el fallo, algo a lo que el piloto no quiere dar mucha importancia considerándolo simplemente como mala suerte. “Sé que existe el comunicado, pero tampoco lo he mirado mucho. Realmente, no me va a cambiar nada encontrar la solución. Simplemente, fue una cosa de mala suerte, que me tocó a mí y no ocurrirá más. Hay que mirar para adelante. El pasado ya no existe. Solo pienso en esta carrera y hacerlo bien aquí”.