Andrea Dovizioso: “¿Rossi dice que soy el favorito? Digamos que es cierto”

El año pasado a estas alturas nadie contaba con Andrea Dovizioso como favorito para el título mundial de MotoGP. Pero eso es historia. Su excelente temporada 2017, en la que perdió el campeonato en la última carrera, y el comienzo de ésta, con triunfo en Qatar, le ha puesto bajo los focos. Incluso Valentino Rossi le considera el máximo candidato al triunfo final, algo que el de Ducati agradece.

“¿Rossi dice que soy el favorito para el mundial? Vaya, dicho por Valentino es un honor y estoy muy feliz. Digamos que es cierto que soy uno de los favoritos, pero somos al menos 6 rivales los que tenemos oportunidad de jugarnos el campeonato, ya sea por nuestra habilidad o por las motos que tenemos”, ha dicho el piloto en La Gazzetta dello Sport.

La primera carrera en Qatar fue una demostración de la fortaleza de Dovizioso, que ni siquiera necesitó salir en primera línea para acabar cruzando la meta por delante del resto. “Ya durante los test habíamos demostrado ser muy rápidos, incluso en el pasado en esa pista siempre lo habíamos hecho bien e hicimos una carrera aún mejor. Me compliqué la vida un poco al principio, estaba noveno, décimo, y solo teníamos que guardar los neumáticos por las características de la pista. Rápidamente logré avanzar y en las últimas cuatro vueltas, Márquez logró mantenerse pegado hasta el final y lo probó en la última curva como ya lo había hecho más de una vez el año pasado”.

Con los primeros 25 puntos en el saco, Dovizioso afronta ahora el Gran Premio de Argentina, en un circuito como el de Termas de Río Hondo en el que también suele rendir bien, a pesar de no ser precisamente de sus preferidos. “El circuito está en un lugar en el que incluso los argentinos no saben dónde está, perdido en la nada y tardamos dos días desde que salimos de Italia en llegar a la pista. Desde Buenos Aires son 1000 kilómetros, es muy incómodo llegar y no hay nada por ahí. El circuito es así, es una pista que se usa muy poco y no está en buenas condiciones. En los últimos años siempre hemos hecho un pequeño esfuerzo, pero en mi opinión este año seremos más competitivos”.