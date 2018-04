Dani Pedrosa se postula para renovar con Honda: “Ojalá acabe mi carrera ganando con ellos”

Una vez renovado Marc Márquez, el interés en lo que a pilotos de Honda se refiere se centra en la segunda moto. De momento, ésta es propiedad de un Dani Pedrosa que acaba contrato con los japoneses al finalizar la presente temporada. ¿Se quedará más tiempo el catalán en el que ha sido su único equipo desde que debutase en la clase reina allá por 2006? Si por él fuese, firmaba ya mismo.

Pedrosa ha afirmado que está entre su lista de deseos acabar su carrera deportiva ganando con Honda, aunque prefiere no hacer conjeturas sobre lo que puede deparar su futuro. “Es un honor ser parte de la familia Honda. Ojalá acabe mi carrera ganando en Honda. Soy poco partidario de conjeturas. Prefiero hablar de lo hecho y no de lo que creo que puedo hacer”, ha dicho Pedrosa en la web oficial del mundial.

Para renovar el contrato, Pedrosa ha de convencer al nuevo jefe de equipo de Honda, un Alberto Puig que ya fue manager del piloto, una relación que acabó de una forma no especialmente amistosa. No obstante, según el piloto esto no es algo que vaya a influir en su posible continuidad en el equipo. “Nos conocemos muy bien. La vida está hecha de etapas. Yo recuerdo con cariño mi etapa con Alberto y ahora abrimos una nueva en la que nuestros caminos se vuelven a juntar de nuevo con el mismo objetivo común, ganar”.

Para ganar, Dani Pedrosa ha de superar dos cosas. La primera, los problemas que aparecieron en forma de ausencia de agarre trasero en la carrera inaugural del mundial. Y la segunda, acabar haciendo de su lesión en la mano izquierda un mal recuerdo. “Como ya dije a principio de año, esta temporada va a estar marcada por pequeños detalles. La falta de grip trasero marcó nuestra carrera. Hemos hecho una buena pretemporada. Tanto Honda como el equipo y los pilotos hemos trabajado mucho y bien. Creo que todos los equipos y las motos han hecho una buena pretemporada y eso iguala mucho las cosas. Sobre la lesión, voy mejorando. Es una cuestión de tiempo. Cuanto más pueda dejar descansar la mano, mejor”.