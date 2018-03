Crutchlow insinúa que hay dopaje en MotoGP: “Sé que hay agujas aquí”

El dopaje está cada vez más perseguido en el mundo del deporte. Está especialmente ligado al ciclismo, aunque no es el único. De ahí que se hayan intensificado los controles antidopaje para poner punto y final. Cal Crutchlow, piloto del LCR Honda en MotoGP, considera insuficientes los controles antidopaje que existe en la categoría reina del motociclismo y así lo expresó en una entrevista concedida a GP One: “Si crees que hay personas aquí que no están tratando de recortar distancias, eres estúpido”.

“El sistema de prueba es una mierda. ¿Cómo se pueden seleccionar al azar tres pilotos para una prueba? Significa que algunos pilotos pasan más controles que otros. Me hicieron una prueba una vez más allá de 365 días, por ejemplo”, dijo el piloto británico que dice saber cuál es la solución para acabar con el dopaje en el deporte.

“Les diré cuál es el problema, son todos unos vagos y no quieren tomarse la molestia de iniciar sesión todos los días. Una cantidad selecta de pilotos mantuvieron la boca cerrada. Pero a algunos de los muchachos de este paddock se les paga millones. Somos la principal división del motociclismo, pueden encontrar un sistema”, explicó.

Crutchlow duda sobre la limpieza de algunos de sus compañeros en MotoGP, aunque prefirió no dar ningún nombre: “Realmente no entiendo si están limpios, ¿por qué no ponen sus pelotas sobre la mesa y dicen: ‘¿me prueban en cualquier momento?’ No tenemos agujas permitidas. Sé de hecho que hay agujas aquí. Podrías estar tomando diuréticos para perder peso, porque eres vago y no quieres poner la cantidad de horas que hace otra persona. Espero que esto cambie y pronto”.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, Vito Ippolito, respaldó al piloto británico de Honda y, en otra entrevista con el mismo medio (GP One) afirmó que “objetivamente, nosotros en el mundo del motociclismo, no tenemos los problemas de otros deportes, como el ciclismo o el atletismo, cuando se trata de consumo de drogas. Nuestra política antidopaje es clara, estamos a favor del deporte limpio, por lo que los comentarios como Cal nos ayudan, en lugar de molestarnos”, dijo el presidente de al FIM.

“Márquez está dispuesto a hacer controles continuos”

“Todo se reduce al coste. La FIM paga para tener estos controles, una cosa es hacer verificaciones al azar, y otra desarrollar un sistema completo. En el ciclismo, por supuesto, los controles deben llevarse a cabo en todos los ámbitos. Pero Crutchlow tiene razón: deberíamos aumentar los controles. El problema es que dentro de nuestro deporte hay algo de… resistencia“, dijo Ippolito justificando los métodos de la FIM para acabar con el dopaje.

“Muchos de ellos, y cito a Marc Márquez como ejemplo, han declarado que están dispuestos a estar disponibles para controles continuos. Lo entiendo, quieren demostrar que su rendimiento es limpio”, añadió. “En un mundo ideal deberíamos controlar a todos nuestros atletas, empezando por las clases más bajas, como Moto3. En este momento, estamos trabajando para extenderlos a la cima de nuestro deporte, MotoGP, para que les demos un ejemplo claro a los jóvenes: no necesitan tomar atajos, lo que destruiría nuestro deporte, una vez que en la clase superior puedan ser controlados sistemáticamente”.