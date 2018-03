Jorge Lorenzo no se rinde: “Quiero ser el segundo campeón de Ducati”

El cero con el que Jorge Lorenzo comenzó el mundial 2018 de MotoGP no ha mermado un ápice el ánimo del piloto español, que sigue teniendo fe ciega en que logrará ganar con la Ducati. El balear, durante la inauguración de una tienda de su marca en Madrid, ha prometido esforzarse al máximo para llegar a ser el segundo campeón del mundo de la máxima categoría sobre una moto roja, tras Casey Stoner. “Todo está tan igualado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero mi prioridad es terminar lo que empecé, intentar ser el segundo campeón de Ducati. Primero hay que ganar carreras y luego quizá luche por el mundial”, asegura Lorenzo.

Para lograr este objetivo, Lorenzo debe enderezar el rumbo de su temporada tras la caída de Qatar, que fue provocada por el fallo del freno delantero de su montura. Además, el piloto valora que Gigi Dall’Igna se tomase la molestia de consolarle a pesar de encontrarse en plena celebración por el triunfo de Dovizioso. “Tuve muy mala suerte, da la casualidad de que me pasó a mí y cuando más cómodo me encontraba. Pero lo que no depende de mí no me debe preocupar. No es una impresión mía -se refiere a que hubiese llegado al grupo delantero-, es un hecho viendo la diferencia de las últimas vueltas. Valoro mucho que después de la carrera Gigi viniera a hablar conmigo en un momento de mucho bajón, aunque soy muy duro de cabeza y tampoco necesito muchas palmadas en la espalda para seguir trabajando al máximo”.

Este golpe sufrido en la prueba inaugural no hará que Lorenzo se deprima, más bien todo lo contrario. A pesar de ser el de Argentina un circuito que tradicionalmente no se le ha dado bien, Jorge llegará una vez más pensando que puede hacerse con la victoria. “En cada circuito al que voy siempre pienso que puedo ganar y allí todo será posible. Antes de caerme en Qatar me encontraba bien y hay que seguir con esa línea. Yo estoy obsesionado con el trabajo, con mejorar mi condición física aún más, con adaptarme más a la moto y con dar indicaciones a Ducati para que haga una moto más al estilo de Lorenzo. Sé de lo que soy capaz cuando estoy al 100% y lo conseguiremos, no hay duda”.