Ducati ya piensa en el recambio de Lorenzo

La temporada de debut de Jorge Lorenzo con Ducati fue una auténtica decepción, tanto para el equipo como para el piloto. Sin embargo, el balear mostró una curva de rendimiento ascendente que no se ha visto refrendada en Qatar por los diversos problemas de su moto. Eso sí, muchos dudan de que el tricampeón del mundo de MotoGP hubiese igualado el ritmo de Dovizioso, verdadera referencia de los rojos ahora mismo.

Esta situación está haciendo que Ducati se plantee la necesidad o no de renovar a Lorenzo. De hacerlo, será con un sueldo bastante más bajo de los 12 millones de euros anuales que cobra ahora. Parte de ellos irán a parar a Dovizioso, por el que Ducati hará lo que sea necesario. Teniendo esto en cuenta, ¿existe la posibilidad de que Lorenzo no sea renovado? No es probable, pero sí posible. Especialmente si escuchamos hablar a Davide Tardozzi, jefe de equipo de los italianos. “¿Petrucci por Lorenzo? Todo puede pasar”, afirmaba el dirigente, para luego suavizar sus declaraciones de la siguiente manera. “Nosotros queremos confirmar a nuestros pilotos actuales. Jorge es rápido. Lo fue al final de la temporada pasada y en test como Sepang. Aún no le hemos dado la moto para que desarrolle al máximo sus características. Jorge ya ha hecho podios con nosotros”.

Tardozzi tampoco se ha mostrado especialmente ansioso por anunciar su alineación de pilotos para 2019, algo que ya han hecho Yamaha y, en parte, Honda, con las renovaciones de Viñales, Rossi y Márquez. No obstante, el italiano reconoce que la prioridad número uno de su equipo es lograr la continuidad de Andrea Dovizioso. “Está bien que otros ya hayan anunciado sus pilotos. Nosotros estamos hablando con Dovi. No hay prisa”.

Queda por ver lo que sucede con un Jorge Lorenzo al que solamente una mejora radical de sus resultados le otorgaría una renovación acorde con su caché, el cual se ve dañado a cada carrera que pasa.