El comienzo del mundial de MotoGP 2018 para Jorge Lorenzo ha sido incluso peor que el del año pasado. De nuevo más lento que Dovizioso durante todo el fin de semana, la moto del balear no ha ayudado en nada averiándose en varias ocasiones. La más grave ha sido la rotura sufrida en carrera, que ha dejado al balear sin frenos, obligándole a saltar de la moto para evitar males mayores, y todo ello a 180 km/h.

“He tenido varios problemas durante el fin de semana, como electrónica y bomba de la gasolina, pero en la carrera ha sido un asunto de frenos, que he sentido ya desde el inicio. En la primera frenada, a 340 km/h, tocaba el freno y al principio bien, pero luego dejaba de frenar, como si se estuviese sobrecalentado. Cada vuelta frenaba un poco menos. Cuando había pasado a Miller y a Iannone estaba cogiendo al primer grupo, que era un poco más lento. He llegado a la curva 4, a 180 km/h, y no tenía frenos. Para no impactar con el muro me he tirado de la moto”, afirmaba un decepcionado Lorenzo.

A pesar de las dificultados, Lorenzo espera con ganas el Gran Premio de Argentina para demostrar que su adaptación a la Ducati va por buen camino. El balear tiene que estar pronto a la misma altura que Dovizioso si no quiere que su reputación vaya cayendo más si cabe a pasos agigantados. “Espero que sea una cuestión de mala suerte. Confío en Gigi Dall’igna, en los mecánicos y los ingenieros, y espero que todos estos problemas que se han dado aquí no se repitan. El equipo es el primer interesado en que eso no pase. Soy fuerte de cabeza y regresaré a tope lo antes posible”.