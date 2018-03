Dovizioso: “Es malo haber tenido a Márquez tan cerca en Qatar”

Andrea Dovizioso no ha perdido un ápice de forma durante el presente invierno. El piloto italiano ha empezado 2018 de la mejor manera posible, con una victoria de mérito tras llegar a rodar en noveno lugar durante los primeros compases de la carrera en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, la alegría de Dovi no era completa, ya que haber batido a Márquez por tan solo 27 milésimas de segundo en una pista en la que el de Honda no va especialmente bien le hace anticipar que el actual campeón del mundo va a estar muy fuerte el resto del año. “Márquez lleva razón cuando dice que los duelos que le he ganado han sido en circuitos que no le van. Es bueno para mí ganarle, pero hay que ser objetivo con eso. No esperaba tener tan cerca a Marc en las últimas vueltas y lo malo, entre comillas, es haberle tenido aquí tan cerca”.

A pesar de esto, Dovizioso sabe que la Ducati de 2018 le va a ofrecer más opciones de victoria que la moto del año pasado, ya que en esta ocasión el piloto piensa que van a ser competitivos en todas las pistas, sin baches incomprensibles como el de Australia 2017 en el que, en plena pelea por el mundial, tuvieron dificultades hasta para puntuar. “Somos más rápidos y más competitivos que el año pasado. Las próximas dos carreras serán muy importantes para entender a qué nivel estamos. Nuestra moto no ha cambiado. Ha mejorado un poco. No sé si en las pistas donde no éramos rápidos, ahora lo somos. No ha cambiado mucho el ADN de la moto. Hemos mejorado algunos aspectos y quiero ver qué hacemos en las dos próximas carreras. El año pasado nos faltaba competitividad en ciertas circunstancias y circuitos y ahora la tenemos”.

No obstante, eso será el futuro. Ahora Dovizioso va a disfrutar de su victoria en Qatar, algo que llevaba años buscando, hasta que el Gran Premio de Argentina se dispute el 8 de abril. “Era muy importante ganar esta carrera. A pesar de que no creo que marque la diferencia para el campeonato porque aquí siempre hemos sido competitivos. Ya habíamos sido segundos tres veces, pero este año hemos ganado porque hemos sido rápidos. Aunque hemos llegado muy justos con Márquez, hemos confirmado que hemos mejorado la moto y hemos sido capaces de gestionar la carrera, algo que en el pasado nos costó. Márquez debió de hacer algo irreal para aguantar conmigo hasta el final”.