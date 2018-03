Agostini da su pronóstico para 2018: “Será otra lucha cerrada entre Márquez y Dovizioso”

La temporada de MotoGP comienza este mismo fin de semana bajo una enorme expectación, fruto de la igualdad que se ha visto durante los últimos años en la categoría. Eso sí, casi siempre con el mismo vencedor, un Marc Márquez que vuelve a partir favorito para la leyenda Giacomo Agostini. No obstante, el quince veces campeón del mundo cree que el ilerdense va a volver a contar con la férrea oposición de Andrea Dovizioso para coronarse una vez más.

“Márquez es el actual campeón, por lo que es lógico que sea el hombre a batir, a pesar de que espero una gran pelea por la victoria con Dovizioso”, afirma un Agostini que además ve a Johann Zarco confirmando el gran rendimiento que ya mostrase la temporada pasada. “El año pasado me impresionó Dovi, pero también Zarco. Johann no estará en el equipo oficial, pero está peleando con una gran moto con los mejores pilotos y puede volverse peligroso”.

A quien no mete Agostini entre los favoritos es, sorprendentemente, a Valentino Rossi. No obstante, valora positivamente la continuidad de su compatriota, considerando que solamente es el propio piloto el que debe considerar las ganas que tiene de seguir encima de la moto. “Él quiere continuar, hay quienes prefieren parar antes y quienes no. Valentino está contento de correr, se siente fuerte y por lo tanto, nadie puede decir nada. Todos deciden lo mejor que creen”.

Hablábamos al principio de este texto de la igualdad reinante en el mundial de MotoGP en la actualidad. ¿Por qué se ha dado esto ahora y no hace unos años? Según Agostini, la clara razón la encontramos en una reglamentación que busca precisamente que haya la menor diferencia posible entre las distintas motos. “La tecnología y la electrónica han permitido que todos alcancen el mismo nivel. Solo un pequeño detalle, como una goma, es suficiente para negarle a un piloto la victoria. Esto significa que la moto cuenta mucho, porque en caso de que algo falte, el piloto ya no puede marcar la diferencia aunque lo haya hecho otras veces. Me parece que todo se ha vuelto demasiado sofisticado”.