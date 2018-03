Valentino Rossi correrá hasta los 41 años con Yamaha

Valentino Rossi está dispuesto a romper todos los récords existentes en el mundo del motociclismo. El italiano anunció su renovación con el equipo oficial de Yamaha hasta la temporada 2020. El nueve veces campeón del mundo tendrá de esta manera tres oportunidades más para conseguir su ansiada décima corona. Hasta los 41 años ha firmado un Rossi cuya ambición continúa intacta, pese a debutar en el Mundial en 1996.

Según ha trascendido, Rossi dejará de ser el piloto mejor pagado de la parrilla –Marc Márquez cobrará 12, mientras que el italiano cae a 8–, pero seguirá controlando sus jugosos ingresos publicitarios, que producen al año más de 20 millones. Valentino llega así a la primera cita del Mundial con esta confirmación bajo el brazo y la certeza de que en la firma japonesa confían de lleno en sus posibilidades de ganar tras haber sido subcampeón en tres de los últimos cuatro Mundiales.

“Quiero agradecer a Yamaha, a Lin Jarvis y Massimo Meregalli, en particular, su confianza en mí, sé que va a ser difícil y que va a requerir mucho esfuerzo por mi parte llegar a ser competitivo hasta los 41 años, y mucho entrenamiento. Estoy preparado, no me falta motivación y es por eso por lo que he firmado dos años más”, explicó Rossi.

“Cuando firmé mi último contrato con Yamaha, en marzo de 2016, me preguntaba si iba a ser mi último contrato como piloto de MotoGP y fue entonces cuando decidí que tomaría una decisión sobre mi futuro durante los dos siguientes años, y en estos años he llegado a la conclusión de que quiero continuar, porque las carreras, ser un piloto de MotoGP, pero especialmente pilotar mi Yamaha M1, es lo que me hace sentirme bien”, añadió el piloto.

Valentino Rossi acumula durante su carrera profesional 114 triunfos en carreras del campeonato del mundo de motociclismo y se encuentra a ocho victorias del récord global que posee desde hace años su compatriota y amigo Giacomo Agostini.