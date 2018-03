Lorenzo quiere tapar bocas: “Hay que ser competitivos desde el primer entrenamiento”

Del récord de Sepang al desastre de Tailandia, pasando por ocupar la zona media en los test de Qatar. La pretemporada de Jorge Lorenzo a lomos de su Ducati ha sido un constante vaivén de sensaciones. ¿Qué esperar del balear ahora que empieza la competición? Él mismo lo tiene claro. Hay que seguir la línea marcada en el circuito de Malasia y ser competitivos desde el primer entrenamiento. Jorge se juega su credibilidad después de un año 2017 en el que su rendimiento distó mucho del que debe tener un piloto de su categoría.

“Por fin empieza la temporada, la hora de la verdad, y como siempre la cita de Qatar es especial porque pilotar una MotoGP de noche sigue siendo algo único. Durante los test hemos tenido todo tipo de sensaciones, pero nos tenemos que quedar con los detalles positivos y seguir la misma línea con la que empezamos en el test de Sepang. La Desmosedici tiene potencial, pero hay que encontrar un ‘setting’ que encaje con mi estilo de pilotaje. No debemos marcarnos otro objetivo que no sea ser competitivos desde el primer entrenamiento. Si lo conseguimos, podremos ponernos objetivos ambiciosos para la carrera. Es importante arrancar el año con un buen resultado, pero no es ninguna obsesión,tenemos que ir paso a paso”, ha afirmado un motivado Lorenzo.

Al otro lado del box, Lorenzo volverá a tener a Andrea Dovizioso, que demostró el año pasado estar mucho más adaptado a los caprichos de la Ducati hasta el punto de llevar hasta la última carrera la resolución del mundial. El objetivo del italiano es dar un paso más y, este año sí, convertirse en el segundo campeón del mundo de la historia de la marca en MotoGP.

“Estoy muy satisfecho de las sensaciones que he tenido con la Desmosedici durante los test de pretemporada. Hemos sido siempre rápidos y estoy muy contento del trabajo que ha hecho Ducati durante el invierno. En Losail la moto ha funcionado siempre muy bien y este año parece que todavía va mejor, así que llego con mucha confianza a la primera cita del mundial. Todo dependerá de las condiciones que nos encontraremos durante el fin de semana, porque en Qatar todo puede cambiar muy rápidamente, aunque creo que tengo la experiencia necesaria para gestionar cualquier tipo de situación. Este año hay muchos pilotos rápidos y competitivos. Yo conozco los puntos fuertes de nuestra moto y también los aspectos en los que tenemos que mejorar. Estoy totalmente centrado y listo para iniciar la temporada con buen pie”, ha dicho Dovizioso.