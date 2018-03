Tito Rabat lo tiene claro: “Si apuestas dinero, que sea por Marc Márquez”

El mundial de MotoGP arranca este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Qatar, y todos tienen más o menos claro que Marc Márquez es el gran favorito para llevárselo de nuevo. Hasta ese punto de dominio ha llegado el de Cervera, al que sus rivales empiezan a ver prácticamente como un piloto imbatible. Los que se pelean con él en la parte alta de la clasificación no lo dicen abiertamente, pero algunos de los de atrás no se cortan. Si no, solamente hay que ver las últimas declaraciones realizadas en Marca por Tito Rabat. “Si tienes que poner dinero, tienes que hacerlo por Márquez”.

La predicción de Rabat se basa en lo visto hasta ahora desde que Márquez llegó a MotoGP. Ni siquiera en temporadas de dificultades como la de 2016 lograron vencerle. “Es increíble lo que hizo hace dos años con la Honda que llevaba, porque era una moto muy complicada, y consiguió ganar, así que este año también es el firme candidato al título”. Eso sí, un año antes el de Cervera sucumbió a su propia ambición, cayéndose más veces de las necesarias y dejando el título en bandeja a los pilotos de Yamaha. A pesar de ello y de que ha seguido besando el suelo con frecuencia, Rabat no piensa que Márquez deba cambiar su estilo. “No ha de cambiar nada, ha ganado tres campeonatos del mundo y debe seguir así. El que sabe de verdad es el piloto y los demás pueden decir misa”.

Por su parte, Tito Rabat comienza la que para él es una temporada ilusionante de la mano del Reale Seguros Avintia Racing, después de dos años sufriendo con la Honda en la parte trasera de la parrilla. Con su nueva Ducati, el piloto espera dar un salto de calidad importante. “Esta pretemporada ha sido la mejor con diferencia, hemos tenido mejor ritmo y tanto en Malasia como en Tailandia hemos ido muy rápido. Para mi estilo se ve que la Ducati ha ido mucho mejor que la Honda. Es más noble, ha evolucionado muchísimo. Al ser más grande me viene mejor. Sería muy bueno para nosotros acabar peleando entre el 8 y el 12 esta temporada”.