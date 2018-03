Fallece Ralf Waldmann, leyenda del motociclismo alemán

El mundo del motociclismo está de luto. Ralf Waldmann (nacido el 14 de julio de 1966 en Hagen) ha fallecido a los 51 años de edad. El piloto alemán ha aparecido sin vida por causas todavía sin determinar, y se baraja un ataque al corazón como posible causa. Fue subcampeón en dos ocasiones de 250 cc. en los años 90.

We are sorry to hear of the death of former multiple-Grand Prix race winner Ralf Waldmann

Our thoughts are with his friends and family at this time #RIPWaldi pic.twitter.com/eJB8OYgbT0

— MotoGP™ (@MotoGP) 11 de marzo de 2018