Marc Márquez renueva con Honda hasta 2020

Marc Márquez ha firmado su renovación por dos años con el equipo Repsol Honda, por lo que continuará ligado al equipo japonés hasta el final del Mundial 2020.

Así lo anunció el equipo Repsol Honda a través de las redes sociales. “¡NOTICIÓN! ¡Dos años más! Márquez seguirá defendiendo los colores del Repsol Honda Team hasta, al menos, 2020″, avanzó el equipo en su cuenta oficial en Twitter (@box_repsol).

“I’m excited to continue to race for Honda’s factory team in the MotoGP class. I’m proud to race as a member of the Honda family, and I appreciate how Honda and the team always do their best to provide me with everything I need.”🎙@marcmarquez93 pic.twitter.com/bkN6RCemel

