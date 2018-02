Así pronostica Ducati que quedará la parrilla de MotoGP para la temporada 2019

El mercado de pilotos de MotoGP de cara a la temporada 2019 se preveía muy movido. Sin embargo, y a pesar de que los más rápidos acaban contrato este año –Viñales aparte, ya renovado-, no parece que se vayan a producir cambios de postín. Así opina Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, que da por hecha la continuidad de Márquez y Pedrosa en Honda y la renovación de Valentino Rossi con Yamaha.

“Ahora la situación en Yamaha es clara. No tienen mucha prisa. Es muy probable que Marc Márquez y Dani Pedrosa sigan en Honda, así que podemos tomarnos nuestro tiempo. Los pilotos están en una posición diferente y Ducati puede ofrecer una moto ganadora”, afirma un Ciabatti que es consciente de que Ducati es la única moto de fábrica competitiva que queda libre, baza que van a jugar de cara a renovar a Dovizioso y, sobre todo, a Lorenzo, que deberá bajar considerablemente su ficha de 12 millones de euos anuales.

Pasando al plano deportivo Ciabatti afirma que Dovizioso es uno de los favoritos para la victoria en Qatar, asegurando además que son los pilotos de Honda los favoritos, especialmente Márquez. “En este momento, Honda es rápida y Márquez es aún el hombre a batir. Zarco es fuerte, mientras que los pilotos oficiales de Yamaha están sufriendo. Álex Rins sorprendió con la Suzuki. Si la primera carrera fuera mañana, Dovi, seguramente, lucharía por la victoria. Si se analizan los tiempos por vuelta de Tailandia, había cinco pilotos en la misma décima. Lorenzo sufrió durante los tres días. No podía frenar fuerte y no estaba cómodo con la moto. Por consiguiente, no podía apretar como quería”, finaliza el director deportivo de Ducati.