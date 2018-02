Zarco ve a Márquez favorito: “Marc es mucho más fuerte, pero yo me veo en el podio”

La pretemporada de MotoGP está dejándonos constantes pistas de cómo se pueden desarrollar las primeras carreras del mundial. Y si hay una cosa en la que todos están de acuerdo es que, a día de hoy, el piloto más fuerte es Marc Márquez. Johann Zarco apuesta de hecho por el catalán, aunque puntualizando que él mismo se ve fuerte para conseguir un podio en Qatar.

“Creo que puedo estar cerca del podio o en el podio. Para la victoria veo a Marc mucho más fuerte e incluso puede jugar más con la moto y ser más rápido en cada vuelta que yo. Así que si solo pienso en la victoria, digo que se la lleva Marc. Y sobre mí mismo, me veo capaz de estar en el podio”, afirma el galo en Crash.net.

Lo que llama más la atención del desempeño de Zarco es la gran diferencia que existe con los pilotos oficiales de Yamaha, Rossi y Viñales, de nuevo con graves problemas para situarse entre los más rápidos. Sin embargo, esto no es que le importe mucho al del equipo Tech3. “Estoy muy feliz de poder ir todo el tiempo mejor y mejor, está funcionando bien. Creo que el equilibrio de la moto es bueno, así que nos ayudará a comenzar en un buen nivel en Qatar. No sé que les pasa a Rossi y Viñales, cada uno tiene su propio camino por recorrer. Yo, en mi segundo año en MotoGP, me limito a mantener la sonrisa. Disfruto, y eso es lo principal”.

Zarco reconoce que aprende de Jorge Lorenzo

¿Hay algún secreto para que, a día de hoy, Johann Zarco sea la Yamaha más rápida? Según el piloto francés, está tratando de pilotar tan fino como lo hacía en su momento Jorge Lorenzo, considerando que ésta y no otra es la forma de sacar el máximo partido de la M1. “Estoy convencido de aplicar un pilotaje suave, porque Lorenzo fue muy rápido. En Malasia logró el récord con la Ducati y, aunque en Tailandia no se haya encontrado, es la manera de ir rápido y él la tiene a la perfección. Yo trato de entender eso”.