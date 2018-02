Rossi confiesa su dolor por la muerte de Simoncelli: “Fue devastador, no pude hacer nada”

Valentino Rossi ha concedido una entrevista a Riders, una revista italiana, en la que confesó lo mal que lo pasó con la muerte de su amigo Marco Simoncelli en el año 2011. “Éramos muy amigos. Pasábamos juntos casi todos los días. Al acabar el entrenamiento íbamos a cenar a casa de Carlo Casabianca. Simoncelli llevaba el shushi y comía el doble que nosotros”, dijo Il Dottore recordando los momentos con el piloto fallecido.

“Estar implicado en el accidente fue algo devastador. Fue difícil superarlo, pero nunca se me pasó por la cabeza retirarme. Me disgustó, pero allí estaba. Tal vez, si hubiera estado dos motos más adelante, habría sido un poco más fácil”, confesó Valentino Rossi sobre el dolor que le causó la pérdida de Simoncelli. “Cuando pienso en él sólo tengo recuerdos positivos”, añadió.

“Sucedió y no se puede hacer nada. Salí adelante por amor, si no, ya lo habría dejado porque una situación como aquella no la superas”, confesó el motorista. “Traté de dividir las dos cosas: el dolor y lo que hay que hacer para superarlo. También pensé en mi carrera, que quería continuar. Quería volver a Yamaha y volver a ganar”, comentó Rossi.

Por otro lado, Valentino Rossi también tuvo tiempo para hablar de Marc Márquez. “Es impresionante lo que hace. También que no se caiga más, el año pasado se salvó tantas veces que es imposible que sea casualidad”, dijo sobre el motorista español. “No sé si es natural o si lo ha trabajado. Él mete su cuerpo entre la moto y el asfalto, usándolo para no caerse. Antes de él nunca había pasado”, dijo el italiano.