La renovación de Marc Márquez por Honda, más cerca que nunca

A pesar de que en alguna ocasión ha dicho que va a escuchar a todas las fábricas, prácticamente nadie duda que Marc Márquez va a renovar su contrato con Honda. El idilio entre el piloto y la firma del ala dorada se mantiene intacto, con lo que cualquier otra cosa que no sea una prolongación del contrato que les une sería una sorpresa. Es más, el propio Márquez reconoce que las conversaciones ya se han iniciado, esperando que todo se resuelva pronto para poder centrarse exclusivamente en pilotar.

“Siempre digo lo mismo. Honda es el fabricante que me ofreció la oportunidad de estar aquí y es mi primera opción, aunque siempre tienes que escuchar a todo el mundo. Quería esperar a estos test de invierno. Estoy feliz de cómo están yendo las cosas, pero sobre todo del método de trabajo. Algunos cambios han mejorado la moto. No obstante, hasta que no llegue la primera carrera, no sabremos realmente en qué nivel estamos. Ya he empezado a hablar con ellos. Si soy capaz de concluir el tema del contrato pronto, mucho mejor. Significará que tengo una preocupación menos en mi mente. Eso redundará en que me puedo concentrar solamente en la moto y eso es lo que necesito hacer”, ha afirmado Márquez.

A pesar de que prácticamente todos los pilotos de postín acaban contrato este año, no se esperan movimientos importantes de cara a la temporada 2019. Viñales ya ha renovado por Yamaha, mientras que Rossi está a punto de hacerlo. En Ducati, por su parte, la continuidad de Dovizioso parece un hecho, mientras que Lorenzo debería continuar aceptando una rebaja de sueldo. Eso nos deja tan solo con posibilidades de movimiento en Honda, donde Dani Pedrosa se juega la renovación en función de sus resultados, si bien sería extraño que los japoneses decidieran sustituirle, teniendo en cuenta que asegura una gran cantidad de puntos a final de año sin llegar a molestar al piloto estrella.