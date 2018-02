Jorge Lorenzo manda un aviso a Ducati: “No tengo mucha confianza”

El día y la noche. Así podría resumirse hasta el momento la pretemporada llevada a cabo por Jorge Lorenzo. Del primer puesto con récord de la pista incluido del test de Sepang ha pasado a unas pruebas en Buriram en las que incluso ha probado la moto del año pasado para cerciorarse de cómo iba respecto a la nueva. Sin embargo, el balear trata de vender tranquilidad ante un mal resultado que, por mucho que lo niegue, ha hecho que le entren dudas.

“No tengo mucha confianza y estoy muy lejos de los primeros. Por este motivo decidimos probar la moto del año pasado. Sin embargo, no tenemos que mirar a la clasificación porque no he apretado para buscar un tiempo. Lo hice en la mitad de la sesión, cuando estaba haciendo una simulación de carrera. Ha sido importante volver a probar la moto vieja porque aún tiene algunos aspectos positivos respecto a la nueva. Pero también algunas desventajas. El problema es que para Qatar será difícil hacer una mezcla. Si tengo que sacar una conclusión en estos momentos elijo la nueva. Tiene un potencial mayor”, ha dicho Lorenzo.

Ducati espera una importante mejora de resultados por parte de Jorge Lorenzo esta temporada, mientras que el piloto necesita mostrar lo mejor de sí mismo para asegurarse una renovación que, a día de hoy, se prevé a la baja. Sin embargo, todo esto no hace que el piloto quiera echar las campanas al vuelo. A día de hoy no ve posible pelear por ganar, y se centrará en salvar la mayor parte de puntos posible durante las primeras carreras. “Tenemos que ser pacientes en las primeras carreras, intentar lograr el mayor número de puntos posibles. Probablemente, en Qatar iremos mejor que aquí, como en Malasia. Luego, esperaremos un tipo de mezcla lo antes posible para ser más competitivos. En general, el nuevo chasis tiene algunos aspectos negativos que todavía no me gustan”, finaliza Lorenzo.