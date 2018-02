Dani Pedrosa, en la cuerda floja: “Si quiero seguir en un equipo puntero, tengo que ser rápido”

Veloz como ninguno el día que tiene todo a su gusto, y del montón cuando no es así. Seguramente penalizado por su liviano tamaño, así ha transcurrido el devenir de Dani Pedrosa desde que debutase en MotoGP en 2006. Desde entonces, siempre como piloto oficial de Honda. Tan solo ha habido un par de temporadas donde se le vio con el nivel necesario para llegar a ser campeón, pero la mala suerte con las lesiones se lo impidió. ¿Lo logrará este año? Pocos apuestan por él, si bien el catalán llega más motivado que nunca, especialmente en un 2018 en el que, como todos los grandes –aparte de Viñales que ya ha renovado-, acaba contrato.

Pedrosa, en una reciente visita a Madrid por temas de patrocinio, ha declarado que tiene que mostrar todo lo que lleva dentro si quiere tener una moto competitiva, sea en Honda o en otra fábrica, en 2019. “Durante toda mi carrera he estado con Honda y en los años de MotoGP con Repsol y siempre he estado muy bien. Cuando hay años de renovación siempre se valoran opciones y en el pasado siempre he estado en este equipo, pero de cara al futuro es demasiado pronto. Hay que concentrarse en las carreras que es lo realmente importante. Si quieres renovar y seguir en los equipos punteros, tienes que ser rápido”, ha dicho el ’26’ en declaraciones recogidas por As.

Una de las cosas que puede influir en su continuidad en Honda es la presencia de Alberto Puig como nuevo jefe de equipo. Pedrosa le tuvo hace años como manager, y la cosa no acabó especialmente bien. ¿Qué opina de esto el piloto? “Estuvimos hablando y es todo muy positivo. Tuvimos una buena primera experiencia. Una persona que tiene tanta experiencia y que ha sido piloto seguro que va a aportar mucho al equipo. Lo más importante es ir rápido, disfrutar y eso es lo que te lleva a tomar decisiones, no solo mías sino también del equipo. El equipo tiene que estar bien conmigo y yo tengo que estar bien con el equipo. Tiene que haber una buena armonía pero los resultados también tienen que estar. Lo más importante es seguir adelante y hasta la primera carrera”.

De cara a la nueva temporada, Pedrosa tiene claro quién es el favorito, su vecino de box Marc Márquez. No obstante, el de Honda también cuenta con otros como Lorenzo, que se ha mostrado muy fuerte en Malasia durante las pruebas de pretemporada. “Lorenzo ha ido muy rápido en Malasia y seguro que estará mucho más fuerte que el año pasado, pero Marc es el claro favorito, sin olvidar a los de siempre, que son Rossi, Maverick, que está muy fuerte, y Dovizioso, que tiene muchas cosas para luchar por el campeonato”.