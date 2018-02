Márquez torea a Honda: “Tienen prioridad, pero también debo escuchar a otras fábricas”

La gran joya del mercado de pilotos de MotoGP es Marc Márquez. El ilerdense, como todos los grandes –Viñales aparte, ya renovado-, acaba contrato este año, y aunque todo el mundo da por hecho que renovará con Honda, él afirma que también tiene que escuchar lo que ofrecen otras fábricas.

“Busco lo mejor para mí y Honda será la primera a la que escuche y la que tenga prioridad en todo momento. El cuerpo me lo pide, y el corazón también, porque son los que me dieron la oportunidad, pero también hay que prestar atención a las otras fábricas. El mercado de fichajes cada año va más rápido y ya veremos cuando cierro lo mío. Está claro que ya estamos hablando con Honda para renovar. Siempre se tocan temas, pero tampoco hay prisa. Si se da la situación, ya veremos. Mi prioridad era empezar la pretemporada, ver que va bien la moto, que se ha trabajado en la fábrica”, afirma el actual campeón del mundo en declaraciones recogidas por As.

Márquez va incluso más allá, hablando de las razones que le podrían llevar a cambiar de moto. No obstante, en esta misma declaración deja entrever que su historia de amor con Honda está lejos de acabar. “Ya he empezado a hablar con Honda y también debo saber escuchar a otras fábricas, ya sea Ducati, KTM o Yamaha. Se suele cambiar de marca para buscar una motivación externa o porque te vendrá mejor deportivamente, pero a mí no me falta motivación ni resultados. No tengo la necesidad, de cambiar, pero tengo que saber valorar todas las necesidades. Y, de momento, no ha hablado conmigo ninguna otra marca”.

Entrando en el terreno deportivo, Márquez no se ha atrevido a dar nombres de posibles rivales, después de lo sucedido el año pasado con Andrea Dovizioso. No obstante, considera a los pilotos oficiales de Ducati y Yamaha como los más peligroso, sin descartar alguna sorpresa. “Visto el año pasado, no me atrevo a dar nombres, pero pongo a los dos pilotos oficiales Ducati y a los dos pilotos oficiales Yamaha. Luego a mi compañero, por supuesto, y a Zarco, que puede sorprender a más de uno, porque es un piloto constante y trabajador, que puede hacer grandes resultados y el año pasado ya acabó muy fuerte. ¿Lorenzo? Ya acabó la temporada pasada muy bien y ha hecho el récord en el test de Sepang. Él mismo dice que quiere ganar el título este año”.

¿Y qué tiene que decir Marc Márquez sobre su nuevo jefe, Alberto Puig? “La sensación es súper positiva. Estoy muy contento. Es un perfil de persona completamente diferente a Livio Suppo. Alberto es mucho más técnico y entiende más a los pilotos, porque ha sido piloto, y técnicamente puede aportar más por su experiencia. Me gusta escucharlo. Puede aportar a Honda y a los pilotos”. ¿Una razón más para renovar?