Stoner ataca de nuevo a Valentino Rossi: “El mal 2017 de Yamaha fue cosa de los pilotos”

Nunca ha sido Casey Stoner el mejor amigo de Valentino Rossi. Sus enfrentamientos en la pista les llevaron a distanciarse lo suficiente como para que su relación haya quedado rota para siempre. Y claro, el australiano no pierde oportunidad de darle palos a su antiguo enemigo, especialmente después de una temporada 2017 tan pobre como la que completó.

Los altibajos de Yamaha la temporada pasada fueron achacados al mal desarrollo de la moto por parte de Rossi y Viñales. De hecho, la M1 de 2018 tiene como base la de 2016, no la del año pasado. Sin embargo, según Stoner, la culpa del mal rendimiento de las motos azules en 2017 no es de la parte técnica, y sí de unos pilotos que no supieron aprovechar lo que tenían entren manos. “Desde fuera es muy difícil entenderlo. Maverick empezó muy fuerte, pero cuando tienes un par de caídas es fácil perder la confianza. Es muy joven, no tiene demasiada experiencia en MotoGP y eso le pasó factura. En Yamaha pueden echarle la culpa a la moto lo que quieran, pero no cambió tanto a lo largo del año. Fue más una cuestión de pilotos que de la moto. Uno no pasa de ser muy competitivo a sufrir para estar entre los diez primeros solo por la moto. Hay algo más”, afirma Stoner.

Las declaraciones del piloto australiano a motorsport.com dejaron otra perla interesante, en la que afirma que el nivel de MotoGP no es tan alto como la gente piensa. ¿La razón? Aún llevando retirado desde finales de 2012, cada vez que se sube a una moto de la categoría reina, Stoner está en tiempos de los mejores. “Todo el mundo dice que el nivel de MotoGP no ha parado de crecer, pero yo me retiré en 2012 y cuando salgo a la pista soy capaz de rodar en los tiempos de los mejores, así que no veo que el nivel haya crecido tanto. Corrí contra Dovi, Jorge y Pedrosa, y ellos siguen aquí ganado carreras y peleando por el título”.

Por último, Stoner muestra su admiración por Marc Márquez, aunque considera que todo le iría mejor si fuese capaz de seguir siendo igual de rápido pero sin tomar tantos riesgos. “Hay pilotos que pueden ganar sin forzar tanto como Marc. Él tiene su propio estilo y es increíble, no había visto nunca salvar caídas como lo hace él, es su punto fuerte. Forzar tanto está muy bien, pero si consigues ser igual de rápido sin ir tan al límite, mucho mejor”.