Rossi se inspira en Federer para renovar con Yamaha

¿Retirada o no? El dilema de Valentino Rossi de cara a continuar como piloto de MotoGP más allá de la temporada que comienza en marzo parece que se aclara. Y lo hace para el lado que desean todos los aficionados, que no es otro que el de una esperada renovación con Yamaha. El aparente buen rendimiento que la nueva M1 está mostrando en los test de pretemporada de Sepang, Malasia, ha insuflado una buena cantidad de aire fresco en la leyenda italiana, que anuncia que podría renovar en breve. “Tengo motivación y quiero seguir. Voy a esperar a terminar estos entrenamientos. Si tengo fuerzas para acabar el test entonces renovaré”, dice Rossi en Motorsport.

Lo que ya no está tan claro es la duración del nuevo contrato de Rossi. Lo habitual es que se renueve por dos temporadas, pero la avanzada edad del piloto podría hacer que el acuerdo se cerrase por una sola. Recordemos que Rossi va a comenzar el campeonato de este año con 39 años ya cumplidos, con lo que una renovación por otros dos le situaría en la parrilla con nada más y nada menos que 41.

Lo que no esconde Rossi son sus fuentes de inspiración para seguir al máximo nivel. Una de ellas es Roger Federer, recientemente proclamado vencedor del Open de Australia de tenis. Como Valentino, el tenista de Basilea es una leyenda viva de su deporte que demuestra que la fuerza mental y la motivación pueden en ocasiones mucho más que el físico. Rossi piensa que si Federer puede seguir ganando a su edad, él también. “Vi su partido. Él es el deportista que más me ha inspirado y, de alguna manera, nos encontramos en la misma situación porque ambos nos enfrentamos con atletas mucho más jóvenes que nosotros. Cada vez que él gana, a mí me da un poco de fuerza”, afirma el italiano en palabras recogidas por Marca. Y que siga siendo así.