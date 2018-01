Maverick Viñales: “Ojalá Rossi renueve con Yamaha”

Recientemente renovado con Yamaha para los dos próximos años, Maverick Viñales ha concedido una de sus primeras entrevistas del año al diario As, donde comenta, entre otras cosas, su deseo de seguir compartiendo garaje con Valentino Rossi, que por el momento queda libre a final de temporada: “Ojalá que Rossi renueva, porque él te hace dar un cinco por ciento más y eso significa estar luchando por ganar”.

¿Qué es lo que ha hecho a Viñales renovar por Yamaha? “Los motivos son fáciles. Yamaha y yo tenemos los mismos sentimientos y el objetivo es ganar el título. Me siento muy bien con el equipo técnico y con la fábrica. Decidimos los dos seguir y es sacarse un peso de encima para centrarse en el objetivo”. Además, el ser la segunda temporada a lomos de la moto azul le da al piloto español un extra de confianza que debería traducirse en resultados. “Ya tengo un año con la Yamaha en cada pista, tengo referencias y seguramente pueda hacerla ir más rápido en cada carrera, pero no hay que dormirse. He aprendido, sobre todo, a enfocar de diferente manera el fin de semana, para sacar el 100% desde el viernes y preparar la carrera. Hay que mejorar la puesta a punto de la carrera. ¿Errores? Quizá salió todo muy redondo en la pretemporada. Hay que esperar que salgan problemas este año y conseguir arreglarlos y tener una buena base”.

Para hacerse con el campeonato, Maverick Viñales es consciente de que tendrá que pelear con varios rivales, y no solamente fijarse en un Marc Márquez al que todo el mundo ve como favorito. “A día de hoy el piloto a batir es Márquez, que es el campeón, pero también Rossi, Pedrosa y los de Ducati”. ¿Y Zarco? “Es decisión de Yamaha que él tenga una moto como la nuestra. Quizá tres motos ayuden más a tomar el camino correcto, pero nunca se sabe. Deseo que le vaya bien y que luche por ganar carreras”.