Maverick Viñales anuncia su renovación con Yamaha hasta 2020

El equipo Movistar Yamaha MotoGP ha presentado este miércoles en Madrid su nueva moto con la que pretende volver a la carga tras una temporada algo gris y lograr la “consistencia” que permita a Maverick Viñales y Valentino Rossi soñar de nuevo con los títulos, durante un acto en el que el español ha sorprendido anunciando su renovación hasta la conclusión del Mundial 2020.

With Yamaha until 2020❤️ Con Yamaha hasta 2020❤️ thanks @yamahamotogp #RevsYourHeart pic.twitter.com/8RAcoEJkxk

— Maverick Viñales (@maverickmack25) 24 de enero de 2018