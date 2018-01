Agostini ve a Márquez llegando a ser el más grande: “Podrá ganar más títulos que yo”

No hace mucho tiempo que todo el mundo daba casi por hecho que Valentino Rossi superaría la gesta de Giacomo Agostini logrando más de ocho títulos mundiales en la máxima categoría del motociclismo. Sin embargo, ‘El Doctor’ no logra un campeonato desde 2009, habiéndose quedado en siete. ¿Hay alguien que pueda superar a Agostini? Sí, se llama Marc Márquez. Y eso es lo que opina precisamente la leyenda italiana.

Para Agostini, si hay alguien que ahora mismo puede superar sus logros en la máxima categoría del mundial de motociclismo, ése es Marc Márquez. La juventud y la velocidad del piloto, sumadas a su hambre de victoria, le hacen candidato a todo cada vez que se sube a su Honda. “Sí, creo que Marc Márquez podrá igualar mis títulos o ganar más que yo porque es joven y muy rápido. Tiene todas las posibilidades de ganar otros cuatro campeonatos, o más, de MotoGP”, ha dicho Agostini en bikesportnews.com.

A pesar de dar con las claves del éxito de Márquez, ni siquiera el propio Agostini es capaz de ver el origen de todo. ¿En qué es Marc diferente al resto? Sí, en que es más rápido. Pero, ¿por qué? Es probable que ni él mismo lo sepa, tal y como declara Agostini. “¿Qué le hace tan especial?, no lo sé, seguramente si le preguntas a Marc tampoco él lo sabe. Si me haces a mí la misma pregunta de por qué gané tantas veces, la respuesta es la misma: no lo sé. Creo que es algo que llevamos dentro cuando nacemos. Es un don natural de Dios”. Palabra de mito.