Valentino Rossi estuvo a punto de dar el salto a la Fórmula 1: “Schumacher alucinaba con sus tiempos”

Aburrido de ganar carreras de motos, hubo un tiempo en el que Valentino Rossi se planteó muy seriamente un futuro fuera de ellas. La Fórmula 1 era la alternativa. Sin embargo, sus test con Ferrari no pasaron de eso, unos simples entrenamientos en los que el italiano se quitó el gusanillo. Sin embargo, ahora hemos sabido que, de haberse atrevido a dar el salto, Rossi hubiese sido un piloto a tener en cuenta también sobre cuatro ruedas.

Todo esto que te contamos lo desvela ahora Luigi Mazziola, una leyenda dentro de Ferrari, donde trabajó entre 1988 y 2009. Coincidió durante este tiempo con pilotos de la talla de Michael Schumacher, Alain Prost, Nigel Mansell o Kimi Raikkonen, entre otros. Y es precisamente una anécdota con el primero de estos la que nos confirma lo que os decimos. Rossi podría haber sido una de las estrellas de la Fórmula 1. “No recuerdo exactamente cuántos test hicimos con Valentino Rossi en Ferrari, seguro que al menos siete. En el primero, Valentino entró en pista y dio una decena de vueltas, al final, hacía unos tiempos increíbles y recuerdo que Michael Schumacher, que estaba conmigo en la telemetría, tenía una mirada atónita, casi incrédulo”.

Después de esos entrenamientos, Valentino Rossi decidió que lo suyo seguirían siendo las motos, si bien apareció una nueva hornada de jóvenes pilotos que impidió que siguiese sumando campeonatos como el que oye llover. ¿Se arrepentirá Rossi de no haber dado el salto? No lo creemos, pues es precisamente esta competitividad que en otra época no tuvo la que le mantiene, en parte, vivo. Quizás la Fórmula 1 haya perdido un gran piloto, pero MotoGP ha mantenido a cambio a una de las mayores leyendas de su historia. Y ésta continúa viva, por cierto.