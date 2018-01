Petrucci tira con bala: “¿Que gano 50 veces menos que Lorenzo? El dinero no te hace ser más feliz”

No tiene que ser fácil para cualquier piloto de Ducati ver cómo Jorge Lorenzo se embolsa cada temporada una cantidad millonaria de dinero sin que consiga muchos mejores resultados que ellos. Al menos, de momento. Sin embargo, los hay como Danilo Petrucci que, aún teniéndolo en cuenta, no cree que la económica deba ser su mayor motivación. El italiano quiere ganar, se embolse lo que se embolse.

“¿Que gano 50 veces menos que Lorenzo? El dinero no te hace ser más feliz. Somos 23 o 24 pilotos muy buenos y todos tenemos mucha hambre por ganar, que va más allá del sueldo que nos pagan. Pero reconozco que he disfrutado derrotando a quienes cobran mucho más que yo. Pienso, ‘tú ganas más dinero pero esta noche me voy más contento porque te dejé atrás’”, afirma Petrucci.

Tan claro como esto tiene Petrucci que Marc Márquez es el mejor piloto de la parrilla actual. Según el del equipo satélite de Ducati, el actual campeón del mundo tiene algo más como piloto, además de una valentía que le hace arriesgar más que nadie, generalmente con muy buenos resultados. “Márquez tiene algo más que el resto como piloto, no parece tener miedo de caerse y hacerse daño, de arriesgar más de la cuenta. El año año pasado me impresionó muchísimo”.

También ha querido Petrucci comparar a Márquez con Valentino Rossi. Para el transalpino, su compatriota es un problema con fecha de caducidad, mientras que el de Honda tiene pinta de ser un dolor de cabeza hasta que todos sus coetáneos decidan dejar la competición. “Yo prefiero ganar a Márquez porque somos coetáneos y creo que será uno de esos problemas que me acompañará siempre. Valentino Rossi se retirará dentro de poco. Yo era de los que me sentaba delante de la televisión a verle correr cuando era muy pequeño, así que correr contra él es algo bastante particular. Eso sí, al margen de la relación que tenga con Rossi, creo que Márquez monopolizará el campeonato los próximos años”.