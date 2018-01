Jorge Lorenzo piensa en dejar MotoGP: “Quiero correr las 24 horas de Le Mans”

Todo piloto profesional ha de enfrentarse en algún momento de su carrera a la retirada. ¿Qué hacer entonces? En el caso de Jorge Lorenzo, aunque todavía quede tiempo para que deje el mundial de MotoGP, parece que lo tiene claro. El de Ducati pretende seguir compitiendo, aunque en esta ocasión sobre cuatro ruedas. Con la Fórmula 1 descartada, Jorge afirma que tiene entre sus objetivos disputar las míticas 24 horas de Le Mans. “Si alguna vez digo adiós a MotoGP, podría hacerlo mejor y más a menudo en carreras de cuatro ruedas. Hace cuatro años piloté un Ferrari 458 en Abu Dhabi. Algún día, me gustaría correr en las 24 horas de Le Mans. Eso es mucho más realista que completar una temporada en la Fórmula 1”.

Jorge Lorenzo muestra la misma confianza en sí mismo de cara a correr en coche que cuando lo hace en moto. No olvidemos que no hace mucho se autoproclamó como el mejor piloto de todos cuantos corren en MotoGP. Creer que rendirá al más alto nivel compitiendo en coches se basa, en gran parte, en el buen rendimiento logrado por el piloto cuando se puso al volante del Mercedes W05 de Fórmula 1 en Silverstone, donde consiguió muy buenos registros. “Solo tuve cuatro o cinco horas de pista. No fui lento para ser piloto de MotoGP. Fui rápido y conseguí un gran tiempo. El equipo estaba impresionado y yo también estaba muy impresionado porque fui más rápido que Nico Rosberg. No sabemos cuáles eran las condiciones del test, porque Nico pilotó este coche por primera vez en invierno. Quizá había algunos puntos húmedos en el circuito, pero ser capaz de acercarme a ese nivel me hace estar orgulloso, porque solo tuve algunas horas de experiencia”.

A pesar de esto, Lorenzo sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser piloto de Fórmula 1. Además de por su edad y escasa experiencia sobre cuatro ruedas, el piloto es consciente de que una cosa es un test privado como el que hizo con Mercedes, y otra muy diferente el tomar parte en una carrera. “Una cosa es dar una vuelta rápida con neumáticos nuevos y otra es pilotar durante una hora y media contra otros coches mientras cae el grip. Ese es un asunto más complejo”.