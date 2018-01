Ducati pone un tope a la renovación de Dovizioso: “Nuestro presupuesto no es infinito”

Ducati se enfrenta a un reto de órdago en este año 2018. Y no hablamos del tratar de conseguir por fin el título mundial de MotoGP, sino de renovar a su actual pareja de pilotos. Especialmente a Andrea Dovizioso, el único piloto que ha logrado ser realmente competitivo sobre la Desmosedici. El caso es que el actual subcampeón del mundo espera una oferta que supere por bastante su actual contrato, especialmente después de las seis victorias parciales logradas este año. Y es aquí donde pueden aparecer los problemas, sobre todo si Jorge Lorenzo quiere mantener unos ingresos similares a los actuales.

“Obviamente nos gustaría confirmarlos a ambos, pero el presupuesto no es infinito y no podemos dedicarlo todo al sueldo de los pilotos, ya que necesitamos un margen para el desarrollo de la moto. Somos conscientes que Dovizioso espera una oferta en línea con sus últimos resultados obtenidos, todo hay que decirlo. Gracias a su gran crecimiento personal y a un estado de forma excepcional, pero también gracias al apoyo del equipo y la competitividad de su Ducati. Seis grandes premios no se ganan por casualidad”, ha afirmado Paolo Ciabatti.

Según afirma medios italianos, actualmente Dovizioso tiene una ficha anual de 2 millones de euros, cifra que se ha multiplicado por 3 gracias a los bonus obtenidos tras su gran rendimiento este año. Es de suponer que, como mínimo, el italiano quiera asegurarse un fijo como el total de lo ganado esta temporada, si no más. Si a esto le sumamos los 15 millones que gana Lorenzo -cifra que deberá rebajar si vuelve a repetir su rendimiento de 2017-, la suma que sale es inabordable, hasta para Ducati.

La idea del equipo italiano es comenzar a hablar con Dovizioso más pronto que tarde, con el objetivo de poder solventar cualquier dificultado que se plantee en la renovación. “Empezaremos pronto a hablar con Andrea. Él espera una ficha acorde con la de los otros pilotos top, discutiremos las garantías económicas, y también las técnicas. Será una negociación complicada pero espero que podamos empezar a hablar después del test de Sepang a finales de enero”.