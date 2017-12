Dovizioso: “Márquez tiene una fortaleza mental que es una locura”

Cuando nadie contaba con él, apareció en los primeros lugares de cada carrera hasta ser el único que logró desafiar a Marc Márquez hasta la carrera definitiva de Valencia. Hablamos de Andrea Dovizioso, que ha hecho balance del año que acaba hablando de su gran rival, de Jorge Lorenzo y del mal momento que vive Yamaha.

Sobre Márquez, Dovizioso considera que se trata del rival más duro que se puede tener por su fortaleza mental. “Detrás de la permanente sonrisa de Marc Márquez veo una determinación indescriptible, lleva mucho fuego dentro. Quiere ganar siempre, pero ese fuego no siempre es gestionable. Es una cosa peligrosa. Es muy pesado pelear contra él porque es muy fuerte. Tiene una fortaleza mental que es una locura. Le he conseguido ganar este año en la pista, pero nunca se rinde. Aunque no esté bien consigue generar situaciones para ponerte a prueba. Cuando otros pilotos no son veloces, él es veloz. Ha sido muy bello pelear con él hasta el final”.

Esa belleza de la que habla Dovizioso solamente ha sido posible gracias a su gran rendimiento sobre la Ducati, si bien el italiano considera que el año que fue campeón del mundo en 125 cc fue todavía más especial. “Ha sido un año mágico por muchos motivos. Lo que hemos hecho es una base sobre la que tenemos que mejorar. Somos conscientes del motivo por el que hemos sido competitivos este año. Hemos conocido, sobre todo, la moto. Cada año es una historia. Este año no lo definiría como un estado de gracia. Es algo bello, pero no es una definición justa. No me he sentido en ningún momento en estado de gracia, en el que todo me saliera bien. Sí me pasó en 2004 cuando gané el mundial de 125 cc. Este año ha sido principalmente trabajo, comprender las cosas, gestionarlas y obtener resultados. Es verdad que después de la carrera en Mugello me cambió algo en la cabeza y todo después fue más fácil”.

¿Y qué opina Dovizioso de que sea su compañero de equipo Jorge Lorenzo el que tenga un sueldo de estrella y él, que es el que gane, no? “Si a él le han valorado económicamente así en Ducati es porque se lo merece. No es un problema. Si él está valorado así y yo como lo estoy quiere decir que Ducati no ve clara la situación. Para mí esto es un estímulo. El mérito mío y del equipo ha sido no dar valor a este aspecto, que nos dieran igual ciertas opiniones y trabajar sobre nuestros propios límites”, afirma Dovizioso.

Además de todo esto y desde la posición de privilegio que le da su rendimiento este año, Dovizioso también se ha atrevido a valorar el mal momento por el que pasa Yamaha, que considera pasajero. “Ha sido un año malo para Maverick Viñales y Valentino Rossi y eso no siempre va a suceder”.