“Lorenzo y Stoner tienen un talento similar, pero Casey más instinto”

Jorge Lorenzo y Casey Stoner son dos de los pilotos de MotoGP más destacados de los últimos tiempos. De hecho, son los dos únicos que han logrado ser campeones de la máxima categoría desde 2010, Márquez aparte. ¿Cómo de iguales o diferentes son entre ellos? Quién mejor que Cristian Gabarrini, que ha sido jefe de mecánicos de ambos, para compararles. Según el italiano, ambos tienen un talento similar, si bien el australiano se fía mucho más de su instinto.

“Son similares en términos de talento. Ambos nacieron para montar en moto, pero difieren en el carácter y en la forma de enfocar su trabajo. Casey era un piloto instintivo, solo necesitaba algunas curvas para entender algo y no dar muchas vueltas. Jorge usa menos su instinto y confía más en su método de trabajo. Es muy preciso y meticuloso, además de ser muy sensible con los comentarios de la moto”, afirma Gabarrini.

Centrándose ya en Lorenzo, Gabarrini ha asegurado que trabajar con él ha sido bastante más sencillo de lo que algunos auguraban. “Todo el mundo me dijo que trabajar con Jorge iba a ser muy difícil, pero no es cierto. Si le explicas lo que está sucediendo, él escucha el motivo, aunque puede estar de acuerdo o en desacuerdo”. No obstante, la falta de resultados del piloto este año ha sido una losa en forma de presión que tratarán de eliminar a partir de ahora. “En algunos momentos sentí presión porque teníamos a Jorge con nosotros y los resultados no llegaron, pero eso es parte de nuestro trabajo y también tenemos que liberar al piloto de esa presión”.