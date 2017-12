Maverick Viñales: “Pensé que ser compañero de Rossi iba a ser más complicado”

Ser compañero de equipo de un monstruo como Valentino Rossi no es sencillo. Si no, que se lo pregunten a un Jorge Lorenzo que sin embargo salió airoso de la confrontación. Esto hizo que Maverick Viñales llegase al box de Yamaha con las orejas tiesas, como se suele decir. Sin embargo, el piloto español ha declarado recientemente que no se ha encontrado tantas dificultades como esperaba en un principio, ya que ha existido un respeto mutuo durante todo el campeonato.

“La verdad es que pensaba que tener a Rossi de compañero iba a ser más complicado. Dentro de todo nos hemos llevado bastante bien, nos respetamos mucho y eso es muy importante en las situaciones delicadas por las que pasamos”, ha dicho Viñales.

El piloto español también ha afirmado en estas declaraciones hechas en Motorsport que el nivel de Rossi y el suyo es muy parecido, ya que cuando la M1 de Yamaha ha funcionado correctamente ambos se han mostrado competitivos, algo que por desgracia no ha sucedido siempre en la recién terminada temporada 2017. “Cuando la moto funcionó los dos estuvimos allí. Las carreras en las que uno fue bien, el otro también. No tengo ningún reproche que hacer a Yamaha, me ha dado el cien por cien y eso es algo que desde el primer día no ha cambiado”.

Pero, ¿cuáles son las causas del bajón de Yamaha esta temporada? Según Viñales, en parte tienen la culpa ellos mismos, pero también ha agravado toda la situación el progreso que han mostrado sus rivales de Honda y Ducati. “Diría que la mitad es mérito de Honda y de Ducati, y la otra mitad, demérito nuestro”, finaliza el ’25’, que espera que su equipo mejore de cara a una temporada que viene donde pelear por el título hasta el final es el gran objetivo.