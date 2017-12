Danilo Petrucci se rinde al campeón: “Márquez es muy bueno y no teme a nada”

No hay nadie mejor para evaluar la capacidad de un piloto que el resto de integrantes de la parrilla. Son esos elogios los que más hondo calan, pues además no es sencillo que entre los colegas de este gremio se echen flores. Es el caso de Danilo Petrucci, que tras pelear un par de veces este año directamente con Marc Márquez se ha dado cuenta de lo que todos intuímos, y es que se trata de largo del piloto más fuerte de la parrilla actual de MotoGP.

La lluvia caída en los Grandes Premios de San Marino y Japón permitió a Petrucci asomarse por las posiciones de cabeza. Incluso llegó a pensar en dar la sorpresa y ganar, pero en ambas ocasiones estaba por allí Marc Márquez -y en Motegi también Dovizioso, que se acabó llevando el gato al agua- para demostrar quién es el actual jefe de la categoría. “Este año tuve la oportunidad de luchar con Márquez en Misano y en esa ocasión me dejó atónito. Tenía todo que perder y había condiciones difíciles, pero hizo una pasada loca para adelantarme y justo después de eso hizo la vuelta rápida de carrera. No sé cómo se mantuvo encima de la moto y no sé cómo me quedé tratando de seguirle el ritmo. Pero ese no fue el único momento. El otro fue en Motegi. Márquez es muy bueno porque no teme a nada, pero Dovizioso tampoco bromea. En el GP de Japón, los dos fueron temerarios y tuve que dejarlos ir. Pilotar tan rápido con toda esa agua era una locura”, ha afirmado Petrucci en GPOne.

A pesar de no haber logrado ninguna victoria en MotoGP todavía, la temporada 2017 de Petrucci ha sido muy positiva. De hecho, espera que si completa un 2018 similar se le abran las puertas del equipo oficial de Ducati, a pesar de que Lorenzo y, sobre todo, Dovizioso parecen asentados. “La de 2017 ha sido mi mejor temporada en MotoGP. Mi objetivo es estar en el equipo de fábrica de Ducati en 2019. Me gustaría usar esos colores. Lorenzo tiene la intención de ganar con Ducati y Andrea ya ha demostrado que sabe cómo hacerlo, así que necesitaría hacerlo mejor que uno de los dos. Veremos qué pasa”.