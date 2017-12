Marc Márquez: “Al que saca la bandera y tributa fuera de España no se le critica”

Ver serio a Marc Márquez más allá de cuándo se monta sobre su Honda es bastante complicado. Sin embargo, hay un tema que no le hace ninguna gracia, y son las críticas que ha recibido por no celebrar su último mundial paseando la bandera de España, eligiendo en su lugar la suya propia con el número 93. Lejos de alimentar la polémica, el de Cervera la explica con toda la firmeza y claridad del mundo, dejando además bien claros sus sentimientos en este sentido.

“Hace cuatro años que celebro con la bandera del 93. No es por nada, no tengo pelos en la lengua por decir que soy catalán porque quiero a mi tierra y me siento español porque estamos dentro de España. Una cosa no quita la otra, luego vas a los podios, sale el himno, sale la bandera, pero deportivamente todos los fans de alrededor del mundo nos identificamos por el número y lo decidí así por eso. Luego me da rabia porque yo soy el primero que tributa aquí, que está viviendo en España, y al que saca la bandera pero no tributa aquí no se le critica”, ha dicho con toda la razón Márquez en una entrevista concedida a Efe.

En el plano deportivo, Márquez tiene muy claro lo que desea para 2018, y no es otra cosa que una moto que le permita pelear por ser campeón de nuevo. “Siempre esperas que sea la mejor moto, por pedir. Pero está claro que tienes que buscar el mejor compromiso entre moto, piloto y equipo. Es por lo que estamos trabajando e intentaremos mejorar los puntos débiles de este 2017”.

¿Buscará un nuevo desafío Márquez después de haber ganado ya cuatro títulos a lomos de la Honda? El de Cervera asegura darle prioridad siempre a su actual equipo, pero no descarta nada para el futuro, siempre, eso sí, teniendo como prioridad los argumentos deportivos. “Tengo muy claro que donde vaya quiero ganar. Hay pilotos que se mueven por dinero, pilotos que se mueven por interés. Yo me muevo por lo deportivo, y allí donde vaya es porque creo que será lo mejor para mí deportivamente y porque pueda ganar. Cada vez se empieza a hablar antes y empieza a haber contactos antes con los equipos, pero a mí me gusta más verlas venir, intentar hablarlo bien y dar el paso cuando me sienta totalmente convencido. Siempre le estaré agradecido a Honda, siempre tendrán la prioridad porque ha sido la marca que me ha dado la prioridad, que me ha apoyado en MotoGP y me siento valorado dentro de ella. Era el sueño que tenía desde pequeño, estar en la mejor marca del mundo, en la más grande, y es Honda. Pero en cualquier momento y situación tienes que buscar lo mejor para ti”.