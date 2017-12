Max Biaggi: “Lo de Márquez no es suerte, simplemente es el piloto más fuerte”

Pocas voces más autorizadas para hablar de motociclismo hay que la de un seis veces campeón del mundo -cuatro en 250 cc y otras dos en Superbikes-. Se trata de Max Biaggi, que ha querido opinar sobre Marc Márquez en una reciente entrevista en la publicación italiana Motosprint. Sobre el actual campeón de MotoGP opina que es, simplemente, el piloto más fuerte de hoy en día. Además, cree que las impresionantes maniobras que protagoniza sobre su Honda son, sobre todo, fruto del gran control que tiene sobre ella, y no de la suerte, como argumentan sus detractores.

“¿Cómo puedes no estar impresionado con lo que hace Márquez sobre la moto? La forma de gestionarla cuando la hace derrapar te deja sin palabras. Cuando se va a caer y de repente se levanta no es sólo suerte, es sobre todo su capacidad de gestionar la moto. Hace cosas que solo él puede hacer. Márquez es el campeón del mundo simplemente porque es el piloto más fuerte. Solo hay que ver todo lo que ya ha ganado con apenas 24 años”. Y ojo, porque Biaggi augura toda una dictadura por parte de Márquez. “Lo más interesante es que todavía no ha llegado a su máximo techo, lo mejor de él está aún por llegar”.

El talento de Marc Márquez, según Biaggi, solamente es equiparable al del piloto al que sustituyó en Honda, un Casey Stoner que vive felizmente retirado desde antes incluso de cumplir los 30 años. “Stoner es otro piloto impresionante, uno de esos talentos purísimos que solo salen una vez cada 20 años. Lorenzo dice siempre que es el talento más puro que ha visto. Pienso igual que él. De vez en cuando hablo con Casey y nos enviamos mensajes. Tenemos una buena relación”.

Además, y a pesar de que Biaggi considera que las MotoGP de hoy en día son más fáciles de pilotar que las de antaño, piensa que Márquez sería capaz de ganar con cualquier moto, Ducati inclusive. “Las prestaciones de las MotoGP se han suavizado un poco, en muy pocas décimas encuentras a tres o cuatro pilotos. Márquez ganaría también con otra moto, seguramente también ganaría con una Ducati”.