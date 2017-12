Loris Capirossi, alucinado con Márquez: “Ha inventado una nueva forma de pilotar”

El cuarto título mundial de MotoGP, sexto en total, obtenido esta temporada por Marc Márquez no ha hecho sino intensificar los elogios sobre el de Cervera. Y no solo por el triunfo logrado en Cheste, sino por la forma de lograrlo. Durante los dos últimos años, Márquez no ha dispuesto de la mejor motor, lo que no le ha apartado del lugar más alto del podio. Eso sí, para llegar a él ha tenido que llevar a cabo maniobras imposibles como la famosa salvada de Valencia. ¿Suerte? Si fuese la primera vez que hace algo así, posiblemente, pero no es el caso. Son ya muchas veces las que el piloto español ha evitado una caída que parecía segura. Y eso no ha pasado desapercibido para alguien que sabe mucho de esto, Loris Capirossi.

“Una vez puede ser suerte, dos también… ¡pero Marc lo hace siempre! Este año lo ha hecho al menos siete u ocho veces, como si hubiera desarrollado una técnica para evitar las caídas. Por ahora solo él sabe cómo hacerlo. Creo que es algo increíble”, afirma el tres veces campeón del mundo -dos en 125 cc y otra en 250 cc-.

La clave del rendimiento de Marc Márquez es, según Capirossi, el pilotaje que lleva a cabo. El italiano afirma que nunca ha visto nada igual hasta ahora, incluso opinando que el de Honda ha inventado una nueva manera de llevar la moto al límite que el resto trata de imitar. “Márquez es un piloto excepcional. Ha inventado una nueva forma de pilotar. Pronto los demás intentarán descubrir cómo lo hace”.

A pesar de que Capirossi tiene gran parte de razón, Márquez es consicente de que aún tiene que mejorar. Tal y como él mismo ha reconocido recientemente, su objetivo para 2018 es mantener su velocidad encima de la moto pero aportando una mayor regularidad. Esta temporada ha ganado el mundial con varios ‘ceros’ en su casillero, y no siempre va a ser así.