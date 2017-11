Yamaha ya tiene elegido al sustituto de Rossi: Johann Zarco

Durante la temporada 2018 habrá un tema que tenga en vilo a todo el mundial de MotoGP, la continuidad o no de Valentino Rossi más allá del próximo año. El contrato de la leyenda italiana finaliza entonces, y aunque tanto éste como Yamaha quieren renovar, todo dependerá de la motivación y el nivel que sea capaz de mostrar El Doctor. Si continúa en la brecha, renovará hasta 2020, si no, se acabó lo que se daba.

Conscientes de todo esto son en Yamaha, que por si acaso ya tienen preparado un ‘plan B’ en caso de que Rossi decida dejarlo. Éste no es otro que Johann Zarco, que ha impresionado en su temporada de debut a lomos de la Yamaha satélite del equipo Tech3. “Estaremos preparados y seguro que Zarco sería uno de los candidatos. Me ha impresionado en la pista y fuera de ella. No era la primera opción de ningún equipo, pero ahora mismo hay muchos interesados en él, KTM, por ejemplo”, ha asegurado Lin Jarvis, el mandamás de Yamaha.

A pesar de esto, Jarvis ha confirmado en una entrevista en La Gazzetta dello Sport que espera que Rossi pueda renovar. Poco le importa que un nuevo contrato lleve al italiano a estar compitiendo más allá de los 40 años. “Su motivación dependerá también de las prestaciones de la moto. Durante el invierno espero poder hablar con él para entender sus intenciones, pero creo que no tomará una decisión definitiva hasta después de tres o cuatro carreras”.

De esta manera, gran parte de la responsabilidad de que podamos seguir viendo competir a Valentino Rossi está en el tejado de Yamaha. Si los problemas que ha mostrado la M1 en 2017 persisten, el adiós del mito estará más cerca. Si por el contrario vuelven a ser uno de los equipos más competitivos, Rossi seguirá alimentando el sueño de su décimo mundial. “El 2018 será un año importante, quitando los pilotos del Marc VDS y Crutchlow, el resto quedarán libres. Hay seis equipos oficiales de fábrica y todos querrán tener, al menos, un piloto top. Nosotros somos los únicos que tenemos dos pilotos de alto nivel y costosos”, finaliza Jarvis.