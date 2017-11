Valentino Rossi avisa a Yamaha: “De alguna manera se ha perdido el rumbo”

La temporada 2017 de MotoGP ha sido una de las peores que se le recuerdan a Yamaha en la era moderna. Más que por su rendimiento, por una irregularidad que denota una pérdida de rumbo en lo que al desarrollo se refiere. Al menos, esa es la opinión de Valentino Rossi, que considera que la dirección tomada por los japoneses para mejorar la M1 de 2016 no ha sido la correcta. “En cierto sentido y de alguna manera perdimos el rumbo, creo que la dirección que tomamos no fue la correcta para ir más rápido. Durante la temporada probamos muchas cosas diferentes y a veces vimos un poco de luz al final del túnel, pero cuando el camino no te da confianza, no puedes llegar al límite”.

Valentino Rossi ha sufrido más que su compañero de equipo Maverick Viñales a lomos de la Yamaha de este año. El español ha tenido Grandes Premios en los que sí ha logrado sacar un buen partido de la M1, pero El Doctor no ha hecho buenas migas con su montura desde la primera vez que la pilotó. “Tal vez es un poco menos frustrante para mí porque cuando probé la moto por primera vez ya no me sentí cómodo. Necesitamos descubrir rápidamente qué dirección tomar, pero seguro será diferente a la actual. Hablamos largamente con los ingenieros japoneses y lo entienden, lo importante es que ahora la situación también es clara para ellos”.

Otro de los puntos en los que Valentino Rossi no está de acuerdo es en la necesidad de un consenso entre él y Maverick Viñales sobre qué camino tomar para desarrollar la Yamaha. El piloto italiano entiende que las desavenencias entre compañeros de equipo en este sentido llegan cuando la moto es mala. Sin embargo, Rossi piensa que si Yamaha les da una buena moto, tanto él como Viñales estarán contentos. “Si nos dan una moto que funciona, Maverick y yo estaremos seguro de acuerdo. Las motos rápidas resuelven problemas, de lo contrario, los ocasionan”.