Márquez desvela la petición de su madre a Zarco antes de la carrera

Un año tan intenso como el que se vive cada temporada en MotoGP da lugar a miles de anécdotas. Entre ellas, las protagonizadas por la gente que te rodea. Así lo ha confirmado Marc Márquez en una entrevista concedida a uno de sus patrocinadores, donde ha contado que su propia madre le pidió paciencia a Johann Zarco antes de la prueba final de Valencia. “No lo sabía, pero al final fue en broma. Mi madre siempre se lleva bien con todo el mundo y nuestro motorhome estaba junto al de Zarco. Se ve que se encontraron y mi madre le dijo: “Zarco, por favor mañana…”, porque mi madre sufre. Al final esto son carreras. Por ejemplo, Zarco iba a ganar la carrera, y si tenía que ser agresivo conmigo lo ha sido, son cosas que pasan. Pero tú también tienes que saber gestionar tus cartas y saber adaptarte en cada momento”.

Ese sufrimiento de la progenitora de Márquez cuando hay lucha es proporcional a la diversión que alcanza el piloto encima de la moto. Si no, solamente hay que ver lo que responde cuando se le pregunta por la carrera en la que más ha disfrutado esta temporada. “Para mí lo divertido es salvaje. La más divertida y salvaje fue Australia. Me estaba jugando el título, hubo palos de todo tipo, toques, carenados rotos, pero no me paré a pensar en el campeonato. Era yo contra cinco pilotos que no se jugaban el campeonato, que solo se jugaban esa carrera y no dudé ni un momento en entrar al trapo, y esto al final es motociclismo. Yo me divertí mucho, al final acabé ganando la carrera, hubieron muchos adelantamientos, daba igual quién se jugara el título y quién no, era una carrera y todos acabamos contentos. Nadie se quejó y fue lo más bonito”.

En esa batalla no estuvo Andrea Dovizioso, que vivió un calvario en Australia, pero que el resto del año ha sido un rival durísimo para Márquez. “Andrea ha sido un rival muy distinto porque, en primer lugar, no me lo esperaba, en segundo lugar por su mentalidad, he aprendido muchas cosas de él, la idea de ir a la suya y no cambiar su estilo y, sobre todo, he aprendido una lección muy importante: no tienes que menospreciar a nadie en esta vida y en este mundial sobre todo. Hablábamos de Andrea como si fuese un ‘outsider’, decíamos ‘sí, ha ganado una carrera, pero para luchar por el campeonato…’, pero al final aquí, en MotoGP, están los mejores pilotos del mundo, donde si tienen las armas, las herramientas, se encuentran cómodos y está todo en el sitio, pueden luchar por ganar carreras y por un campeonato. Cuando ganaba Dovizioso, al principio de la temporada, pensaba ‘bien, ha restado puntos a los otros’, pero al final ha acabado siendo mi principal rival. Ha sido una lucha súper bonita, porque tenemos una muy buena amistad, pero en la pista no había piedad, aunque siempre respetándonos al cien por cien y manteniendo este fair-play”.

A pesar de pensar siempre en clave de campeonato, hubo un tiempo a principio de año que Márquez reconoce que no veía claro el poder pelear por el mundial, algo que cambió mediada la temporada. “Nunca descarté las opciones reales. Siempre pensé que esto sería muy largo. Después de Mugello lo veía bastante difícil, pero después de Alemania, sobre todo en Holanda y Alemania, pensé ‘se puede’. Hicimos un cambio, volví a divertirme encima de la moto, cosa que había perdido. Recuerdo un viaje en Le Mans, desde el circuito hasta el aeropuerto, donde les dije a Emilio Alzamora y a José Luis Martínez que iban conmigo en el coche, ‘no disfruto encima de la moto, estoy pilotando pero no estoy disfrutando, necesito cambiar algo‘. Todos me ayudaron a buscar ese punto de más y aunque se vea todo muy bonito con sonrisas y todo, somos humanos y se pasan momentos de todo tipo”.